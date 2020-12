13.12.2020, 13:51 Uhr

Bamberger Erzbischof Schick: Lockdown kann sinnstiftend sein

Der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, hat die Gläubigen dazu aufgerufen, dem Lockdown einen Sinn zu geben. In seiner Predigt erinnerte der Erzbischof an Jesus, der sich selbst 40 Tage lang in die Wüste zurückgezogen habe.