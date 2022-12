Bamberger Diözesanadministrator würdigt verstorbenen Papst

Auch das Erzbistum Bamberg trauert um den verstorbenen Papst. Diözesanadministrator und Weihbischof Herwig Gössl hat Benedikt XVI. gewürdigt. "Papst Benedikt XVI. war ein hochgebildeter Mensch", so Weihbischof Gössl, "aber er war überhaupt nicht eingebildet, und das ist eine Besonderheit."

Weihbischof dankbar für Lebenszeugnis des verstorbenen Papsts

Gleichzeitig habe den verstorbenen Papst eine tief gläubige Haltung geprägt. "Dass ein so hoch intellektueller Mensch zugleich so einfach glauben und auch darüber sprechen konnte, das hat ihn ganz nah auch zu den einfachen Menschen gebracht. Ich bin Papst Benedikt zutiefst dankbar für sein Lebenszeugnis", so Weihbischof Gössl, der seit dem Rücktritt von Erzbischof Schick die Leitung des Bamberger Erzbistums übernommen hat.

Papst Benedikt XVI. hat Glauben "treu" weitergegeben

Ludwig Schick selbst würdigte den verstorbenen Papst Benedikt XVI. als einen Mann des Glaubens und des Gebets. "Er hat den Glauben treu, unverfälscht, vertrauensvoll und froh weitergegeben." Durch sein umfassendes Wissen und seine tiefe Frömmigkeit war er der Kirche ein stabiles Fundament und ein "weit blickender Steuermann."