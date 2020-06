Bamberger Bündnis für Deutschen Kita-Preis nominiert

Das Bamberger Bündnis "Aus der Gereuth für die Gereuth" ist für den "Deutschen Kita-Preis" nominiert. Der Zusammenschluss aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, Beratungsinsitutionen, der katholischen Kita, der Grundschule und Jugendhilfeeinrichtungen im Süden Bambergs animiert Anwohner, sich für den eigenen Stadtteil einzusetzen.

Kinderturnen und Eltern-Kind-Workshops in Gereuth

So entstand unter anderem die Idee eines Kinderturnens oder eines Eltern-Kind-Workshops. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos und jeder ist willkommen, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Kita-Preises. Nominiert ist das Bündnis in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres".

Kita-Preis mit bis zu 25.000 Euro dotiert

Ausgezeichnet werden in der Kategorie Bündnisse, die die Arbeit in Kitas unmittelbar unterstützen und Kinder in den Mittelpunkt stellen. Die insgesamt 20 Finalisten des Deutschen Kita-Preises hoffen auf Preisgelder zwischen 10.000 und 25.000 Euro. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Am Dienstag (16.06.20) um 18.00 Uhr werden die Gewinner bekannt gegeben.