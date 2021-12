Bamberger Boni-Affäre: Whistleblower-Ermittlungen eingestellt

Rund eine halbe Million Euro an Pauschalen und Boni sollen über Jahre hinweg unrechtmäßig an Mitarbeitende der Stadt Bamberg ausgezahlt worden sein. Das geht aus einem Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV) hervor, über den der BR im Dezember vergangenen Jahres berichtete. Die Stadt Bamberg sah in dem Durchstechen des Berichtes eine Verletzung von Dienstgeheimnissen und blies zur Jagd auf einen unbekannten Whistleblower.

Monatelange Suche nach Whistleblower in Bamberg

Wie die Staatsanwaltschaft jetzt aber auf Nachfrage des BR mitteilt, habe ein möglicher Täter trotz umfangreicher Zeugenvernehmungen und der Auswertung zahlreicher Beweismittel nicht gefunden werden können.

Experten kritisieren Bamberger Boni-Praxis

In dem Bericht kritisierten die unabhängigen Prüfer, dass zwischen 2011 und 2017 rund eine halbe Million Euro zu Unrecht an Verwaltungsmitarbeiter ausgezahlt worden seien. Auch die Regierung von Oberfranken als Aufsichtsbehörde kritisierte die Auszahlung von Boni und Pauschalen für angeblich geleistete Überstunden, über die es größtenteils keinerlei Nachweise gegeben habe. Die Aufsichtsbehörde stellte darüber hinaus aber auch weitere Verstöße gegen Verordnungen und Tarifvereinbarungen im Bamberger Rathaus fest. Auch eine von der Stadt beauftragte Rechtsanwaltskanzlei stellte fest, dass die Zulagen an kommunale Beschäftigte rechtswidrig gezahlt wurden.

BKPV warnt vor Haftungsfrage

Über die Unzulässigkeit der Bamberger Boni-Praxis wollen die Prüfer des BKPV die Stadt bereits in einem früheren Prüfbericht aufmerksam gemacht haben. Wegen der Wiederholung könne sich daher für die Verantwortlichen im Bamberger Rathaus auch die Haftungsfrage stellen, so die Experten. Erst 2019 soll die Praxis der pauschalen Überstundenvergütung in Bamberg abgeschafft worden sein. Am 20. Mai dieses Jahres kam es daher zu einer Razzia in Bamberg. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten das Rathaus und Wohnanwesen städtischer Mitarbeiter nach Beweismitteln.

Ermittlungen gegen OB Starke dauern an

Von der Staatsanwaltschaft heißt es, anders als im Falle des unbekannten Whistleblowers dauerten die Ermittlungen gegen Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung weiter an. Der Verdacht lautet auf Untreue zum Nachteil der Stadt Bamberg. Bereits im Juli forderten erste Stadträte Starke daher zum Rücktritt auf. Die größte Fraktion im Bamberg Stadtrat, die Grünen, schlossen sich dieser Forderung nicht an.

Die Ermittlungen der Polizei sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Danach werden die Beteiligten um Stellungnahmen gebeten. Voraussichtlich im Februar soll feststehen, ob gegen den Oberbürgermeister und weitere Teile der Rathausspitze Anklage erhoben wird oder nicht.