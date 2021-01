Bamberger Boni-Affäre: Stadträte dürfen Prüfbericht einsehen

Die Bamberger Stadträte können den Prüfbericht des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern ungeschwärzt einsehen. Eine ungeschwärzte Herausgabe des Berichts an jeden einzelnen Stadtrat ist jedoch nicht möglich. Das hat der Datenschutzbeauftragte der Stadt Bamberg im Stadtrat mitgeteilt.

Datenschutz verhindert Verteilung des Prüfberichts

Die stärkste Fraktion im Stadtrat, Grünes Bamberg, hatte zuvor einen Antrag gestellt, dass die Stadträte den Prüfbericht ohne Schwärzung ausgehändigt bekommen. Dies ist aus Datenschutzgründen jedoch nicht erlaubt.

Der Stadtrat hat allerdings einstimmig beschlossen, dass jedem Stadtratsmitglied ein Exemplar in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt wird. Zusätzlich sollen die Stadträte eine Stellungnahme der Stadtverwaltung zu dem Prüfbericht erhalten.

Rathaus Bamberg: Prämien fließen unrechtmäßig an Mitarbeiter

Vor Weihnachten war bekannt geworden, dass die Stadt Bamberg laut einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes Bayern jahrelang unzulässig Pauschalen und Prämien an Beamte und Angestellte gezahlt hatte. Demnach hatte die Stadt in den Jahren 2011 bis 2017 mindestens eine halbe Million Euro an Mitarbeiter überwiesen.

Der Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes belastet auch den Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Die Staatsanwaltschaft Hof hat in der Sache bereits Ermittlungen gegen Unbekannt wegen unklarer Zahlungen eingeleitet.