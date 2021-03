Bamberger Boni-Affäre: Prüfungsausschuss lädt zu letzter Sitzung

Ein vorerst letztes Mal will sich der Rechnungsprüfungsausschuss treffen – doch die Affäre um Sonderzahlungen im Bamberger Rathaus nimmt damit noch lange kein Ende. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Verantwortliche der Stadtverwaltung wegen Untreue. Auch die anschließende Prüfung durch die Regierung von Oberfranken werde "voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen", wie eine Regierungssprecherin erklärt.

Prüfungsverband schätzt Veruntreuung auf über eine halbe Million Euro

Nach einem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbands Bayern soll die Stadt von 2011 bis 2017 unzulässig Überstunden und Prämien ausgezahlt haben. Von rund einer halben Million Euro ist die Rede, tatsächlich könnte der Betrag noch höher liegen. Denn bei der Aufklärung stieß der Rechnungsprüfungsausschuss auf noch mehr Ungereimtheiten – auch weil der Ausschuss die kritisierte Praxis gleich bis ins Jahr 2020 überprüfte.

"Wir haben noch den einen oder anderen Fall zusätzlich aufgedeckt." Wolfgang Grader (Grünes Bamberg), Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Regierung von Oberfranken entscheidet über Boni-Vorwürfe

Alle Fälle seien "wirklich akribisch" durcharbeitet worden, betont Grader. Es seien zahlreiche Gespräche mit Betroffenen geführt und die Akten der letzten Jahre durchforstet worden. Nach der vorerst letzten Sitzung sollen die Beschlüsse des Ausschusses und die Stellungnahme der Verwaltung zu jedem Einzelfall an die Regierung von Oberfranken weitergeleitet werden. Dort wird am Ende entschieden, ob tatsächlich unzulässig Gelder überwiesen wurden.

Stadt Bamberg und SPD-Fraktion weisen Vorwürfe zurück

Die Stadt mit mehr als 1.500 Angestellten weist die Vorwürfe weitgehend zurück. Pauschalen für Überstunden seien grundsätzlich möglich, heißt es aus dem Rathaus. Überhaupt seien keine Gelder ohne Gegenleistungen geflossen. Doch die Stadt räumt auch Fehler ein. So seien beispielsweise manche Entscheidungen nicht richtig dokumentiert worden. Hauptkritikpunkt der bayerischen Kassenprüfer war, dass die meisten der Mitarbeiter, die in den Genuss zusätzlicher Pauschalen kamen, von der Zeiterfassung befreit worden waren. Das sei unzulässig, weil der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst im Falle von Überstundenpauschalen Kontrollmechanismen vorschreibe, die die Stadt damit aus der Hand gegeben habe.

"Die Zahlung monatlicher Überstundenpauschalen ist unzulässig, wenn teilweise die Arbeitszeiten nicht erfasst werden." Aus dem Prüfbericht des Kommunalen Prüfungsverbandes

Klaus Stieringer, der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat, glaubt jedoch, dass seinen Parteikollegen, Oberbürgermeister Andreas Starke, "gar keine Schuld" treffe. Die Vorwürfe hätten sich geklärt, nur der Vertrauensverlust bleibe. "Der Scherbenhaufen, der gerade in der Verwaltung angerichtet wurde, ist enorm."

"Es wäre mehr als ungewöhnlich, hätte man keine Fehler gefunden. Das ist wie bei einer Steuerprüfung." Klaus Stieringer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat

Bambergs Personalamtsleiter, Robert Sporer, wies auch den Vorwurf der Prüfer zurück, wonach die Stadt auf bereits im Jahr 2013 vorgetragene Beanstandungen nicht reagiert habe. Die Stadt habe damals eine andere Rechtsauffassung als der Prüfungsverband vertreten. Weil die Regierung von Oberfranken die Praxis nicht beanstandet habe, hätte man die Zahlungen weitergeführt.

Regierung und Prüfungsverband widersprechen der Stadt Bamberg

Eine andere legale Rechtsauffassung sei aber nicht bekannt, heißt es auf Nachfrage des BR aus dem Prüfungsverband. Und davon, dass sie die Praxis duldete und man anderer Rechtsauffassung als der der Prüfer sein konnte, will auch die Regierung von Oberfranken nichts wissen. Auf Nachfrage des BR spricht sie klar von unzulässigen und rechtsgrundlosen Zahlungen und davon, dass die Stadt Bamberg bereits 2013 zugesichert habe, diese einzustellen. Im November 2014 habe die Stadt auf Nachfrage bestätigt, die gerügte Verwaltungspraxis beendet zu haben. Zweifel an den Aussagen der Stadt Bamberg hätten nicht bestanden, so die Regierung.

Opposition kündigt Konsequenzen an

Die Opposition sieht das anders und schließt auch politische Konsequenzen nicht aus. "Über die Konsequenzen entscheiden wir, wenn das Ergebnis der Regierung von Oberfranken vorliegt", so der CSU-Fraktionsvorsitzender Peter Neller. Eine umfassende Aufklärung sei jedenfalls gar nicht möglich gewesen. In den Personalakten habe es viel zu viele Lücken gegeben, Entscheidungen seien so nicht mehr nachvollziehbar.

CSU vermutet weiteren Skandal

Neller war es auch, der im Januar in einem Antrag an den Personalsenat die Vermutung äußerte, wonach im Rathaus auch nach Einstellung der unzulässigen Boni-Praxis weiter mehr Geld an Beschäftigte fließt, als diesen nach Tarif zusteht. Neller spricht davon, dass in Tochterunternehmen und Stiftungen der Stadt Mini-Jobs und Beraterposten geschaffen worden sein sollen, für die die Beschäftigten keine Leistung erbringen. Beweise dafür lieferte Neller bislang keine, spricht aber von "mehreren verlässlichen Quellen".

SPD beendet Zusammenarbeit mit Kritikern

Auch die Stadträte von Volt, ÖDP und Bambergs Mitte sehen die Aufarbeitung kritisch. Ihrer Forderung, wonach Oberbürgermeister Starke sein Amt bis zur Aufklärung der Vorwürfe ruhen lassen sollte, begegnete die SPD-Fraktion damit, dass sie die Zusammenarbeit mit den drei Stadträten aufkündigte.