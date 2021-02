Bamberger Boni-Affäre: "Keine Leistungen ohne Gegenleistung"

In der Bamberger Boni-Affäre habe eine Prüfung von Einzelfällen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) entlastet. Das teilt die Stadt in einem Schreiben mit. Demnach gebe es keine Anhaltspunkte für die "Gewährung von Leistungen ohne entsprechende Gegenleistungen", heißt es weiter. Das sei das Ergebnis einer nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses.

Bamberger Boni-Affäre: Dokumentation bei Zahlungen fehlt

Bei manchen Zahlungen hätten jedoch die "notwendigen formalen Voraussetzungen" gefehlt. Der Bayerische Kommunalen Prüfungsverband hatte unter anderem kritisiert, dass unter anderem Überstunden pauschal bezahlt wurden, allerdings Nachweise dafür fehlten, dass Überstunden auch tatsächlich erbracht wurden. Diese Fehler habe die Stadt bereits früher gemacht, was ihr auch im Jahr 2013 mitgeteilt worden sei. Obwohl die Stadt die Beendigung der Praxis zugesagt habe, seien derlei Pauschalen in Höhe von rund einer halben Million Euro ohne rechtliche Grundlage weitergezahlt worden. Die Prüfer wiesen daher in ihrem Bericht auch darauf hin, dass sich die Frage nach juristischen Konsequenzen stellen könnte. Die Staatsanwaltschaft Hof ermittelt wegen Untreue.

Starke: Fehler für die Zukunft ausschließen

Derartige Fehler müssten für die Zukunft ausgeschlossen werden, räumte Starke ein. Bambergs Oberbürgermeister warb in dem Zusammenhang auf für Transparenz und den "Willen zur konstruktiven Zusammenarbeit" innerhalb der Politik in der Stadt. Starke wolle sich zeitnah mit allen Stadtratsfraktionen austauschen, um die richtigen Schlüsse und Konsequenzen aus den Überprüfungsergebnissen zu ziehen.