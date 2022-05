Bamberger Boni-Affäre: Mitarbeitern drohen Rückzahlungen

Im kommenden Monat erwartet die Staatsanwaltschaft Hof den Abschluss des Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Untreue gegen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bamberg und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Dann entscheidet sich, ob Anklage erhoben wird. Parallel wird die Boni-Affäre aufgearbeitet. Manchen Mitarbeitern könnte jetzt eine Rückzahlung der großzügig genehmigten Sonderleistungen blühen.

Gutachten soll Boni-Zahlungen überprüfen

Im Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurden die Jahresrechnungen der Stadt Bamberg für die Zeit zwischen 2011 und 2017 geprüft. Immer wieder ist darin beim Punkt "Personal" zu lesen: "'Überstunden' und 'Mehrarbeit' wurden ausgezahlt, ohne dass hierfür die tariflichen oder gesetzlichen Voraussetzungen vorlagen". Oder auch: "Die Gewährung von Leistungsprämien entsprach in den überprüften Fällen nicht den Regelungen der Art. 67 f. Bayerisches Besoldungsgesetz".

Auf Initiative der Partei Grünes Bamberg und mit Zustimmung des Stadtrats wurde die Düsseldorfer Kanzlei Gleiss Lutz beauftragt, dazu noch einmal ein Gutachten zu erstellen. Rund 200.000 Euro hat das die Stadt zusätzlich gekostet.

Bei Beamten Rückforderungen möglich

Gleiss Lutz stellte dann unter anderem fest: "Leistungen an Angestellte sind auch übertariflich zulässig, daher scheiden Rückforderungsansprüche in der Regel aus. (….) Lediglich in einem Fall liegt ein Rückforderungsanspruch aufgrund eines gesonderten Rechtsverstoßes vor". Bei Angestellten gilt das Arbeits- und Tarifvertragsrecht.

Bei den gezahlten Mehrleistungen an Beamten sieht es ganz anders aus. Hier sieht die Kanzlei einen Ansatz für Rückforderungen in ihrem Gutachten: "Leistungen an Beamte unterliegen einer strikteren Gesetzesbindung und führen in der überwiegenden Zahl der untersuchten Fälle zur Rechtswidrigkeit von gewährten Leistungen in Bezug auf pauschale Mehrarbeitsvergütung, Auszahlungen von Zeitguthaben zu Dienstende oder pauschalierten Aufwandsentschädigungen.

Grundsätzlich kennt das Bayerische Besoldungsgesetz dabei keinen grundsätzlichen Verjährungs- oder Verwirkungszeitraum, weshalb dort Rückforderungen möglich sein können". Die Fälle können hoch kompliziert sein und hängen davon ab, wie diese Zuwendungen und Zulagen gewährt wurden.

Bürgermeister prüft Rückforderungen

Jonas Glüsenkampf (Grünes Bamberg), der Bürgemeister der Stadt Bamberg, ist nun damit beschäftigt, auseinanderzuklamüsern, wen dies genau betrifft und ob die Mehrleistungen letztendlich zurückgezahlt werden müssen. Anfang des Jahres hat er seine Aufgabe begonnen.

Insgesamt geht es um unrechtmäßig gezahlte pauschale Mehrarbeitsvergütungen, Auszahlungen von Zeitguthaben zu Dienstende oder pauschalierte Aufwandsentschädigungen in Höhe von rund einer halben Million Euro. Glüsenkamp spricht von einer "schmerzlichen Aufarbeitung".

"Es ist nicht unsere Aufgabe, möglichst viel Geld in möglichst kurzem Zeitraum zurückzufordern, sondern es geht darum, und das macht es so aufwändig, in jedem Einzelfall zu schauen, wie ist die Situation. Und wir haben es auch mit Mitarbeitern zu tun, die mittlerweile verstorben sind beispielweise." Jonas Glüsenkamp, Bürgermeister von Bamberg

Deshalb soll hier nun auch der Stadtrat mit eingebunden werden, der, "alle paar Monate mit dem aktuellen Stand konfrontiert" werde und diesen auch absegnen soll, erklärt Glüsenkamp weiter. "Wenn ein Thema stadtpolitisch diskutiert wird, ist es richtig, dass der Stadtrat auch eingebunden wird." Zumindest hier will die Stadt anscheinend aus ihren Fehlern lernen.

Bis zu 80.000 Euro an Rückforderungen

Betroffen sei von der Überprüfung "eine kleine dreistellige Zahl", erklärt Glüsenkamp, wobei einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mehrmals auftauchen, beispielsweise, weil sie mehrmals Prämien erhalten haben. Die möglichen Rückforderungen an einzelne Mitarbeiter bewegen sich nach Aussage der Stadt im Bereich von 1.000 Euro bis zu 80.000 Euro.

"Wir sind jetzt in die Mehrarbeitsthemen eingestiegen. Da sind 30 Anhörungen auf den Weg gebracht worden." Jonas Glüsenkamp, Bürgermeister von Bamberg

Experte: Beamte werden sich wehren

Bis zu einer wirklichen Entscheidung über die Rückzahlungen wird aber noch eine Zeit vergehen, da ist sich der Professor für Öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Max-Emanuel Geis, sicher. "Ich gehe davon aus, dass sich jeder Beamte, der zumindest nicht bösgläubig diese Zulagen bekommen hat, auch dagegen wehrt, wenn er jetzt mit Rückforderungen überzogen wird", meint Prof. Geis. Das gelte zumindest bei den hohen Rückforderungen.

Ein sogenannter Rückforderungsbescheid bei Beamten kann auch nur innerhalb eines Jahres erfolgen, nachdem der Behörde sämtliche Tatsachen bekannt sind, die zur Rückforderung berechtigen. Das heißt deshalb konkret: Die Zeit drängt in der Angelegenheit.

Die Regierung von Oberfranken kommt der Stadt bereits entgegen. Da das Verfahren aufwendig sei, habe man zugestimmt in Fällen, in denen nur geringe Geldbeträge im Raum stehen, von einer Weiterführung des Verfahrens abzusehen, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung von Oberfranken.

Regierung begleitet Verfahren

Ziel sei es, die Fälle einzeln aufzuklären, um so die bestmögliche Rechtmäßigkeit herzustellen, erklärt Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. Vor allem sitzt der Stadt Bamberg die Regierung von Oberfranken im Nacken. Denn die verfolgt jetzt ganz genau, ob und welche Schritte die Stadt in Sachen "Prüfung von Rückforderungen" unternimmt. "Grundsätzlich müsse sich die Stadt in den einzelnen Gremien damit beschäftigen und dann der Regierung mitteilen, welche Konsequenzen gezogen werden sollen", teilt die Regierung von Oberfranken gegenüber BR24 mit. Die Regierung prüfe dann, ob mit den jeweiligen Vorschlägen der Stadt die Prüffeststellungen erledigt sind oder ob noch nachgearbeitet werden muss bzw. was für die Zukunft zu beachten ist.

"Über das dann Veranlasste ist jeweils der Regierung wieder zu berichten, bis abschließend festgestellt werden kann, dass alle Prüfungsmitteilungen aus Sicht der Regierung erledigt sind." Regierung von Oberfranken in einem Schreiben an BR24

Vor einem Jahr: Razzia im Rathaus Bamberg

Am 20. Mai 2021 wurden Büros und Privaträume von Mitarbeitern der Stadt durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Hof ließ alle Unterlagen im Bezug auf die Boni-Affäre beschlagnahmen und auswerten. Sie waren so umfangreich, dass die Anwälte in einigen Fällen eine Fristverlängerung beantragt haben, um die ganzen Akten einzusehen und auszuwerten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hof sollen nun Ergebnisse zum Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Untreue gegen Oberbürgermeister Andreas Starke und weitere Verantwortliche der Stadtverwaltung Mitte Juni bekannt gegeben werden.