Bamberger Ankerzentrum überfüllt – Landkreise helfen

Da das Bamberger Ankerzentrum völlig überfüllt ist, nimmt der Landkreis Kulmbach 70 Asylbewerber auf. Die Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, die meisten von ihnen stammen aus Syrien. Ein Bus brachte sie von Bamberg nach Stadtsteinach im Landkreis Kulmbach. Nun sollen sie in Privathäusern in Stadtsteinach, Marienweiher und Guttenberg untergebracht werden, sagte Landrat Peter Söllner (Freie Wähler). Die Turnhallen möchte er nicht als Unterkunft nutzen, denn diese würden für den Schul- und Vereinssport gebraucht, so Söllner. Dieser sei durch die Corona-Pandemie zwei Jahre lang zu kurz gekommen. Ob die Turnhallen auch in den nächsten Monaten freigehalten werden können, könne er aber nicht garantieren.

Große Hilfsbereitschaft, aber auch Müdigkeit

Wie lange die Geflüchteten im Landkreis Kulmbach bleiben, hängt dem Landrat zufolge vom Stand ihrer jeweiligen Asylverfahren ab. Die Integrationslotsin des Landkreises, Souzan Nicholson, berichtete von spontaner Hilfsbereitschaft bei den Integrationshelfern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. In kürzester Zeit hätten sich bereits zehn Helferinnen und Helfer gemeldet, die Geflüchtete bei der Aufnahme begleiten – wenngleich nach über zwei Jahren Pandemie und Ukrainekrieg bei allen Mitarbeitenden die Anstrengungen Spuren hinterlassen hätten und eine gewisse Müdigkeit eingetreten sei.

Der Landkreis Kulmbach ist nach der Asyldurchführungsverordnung von der Regierung von Oberfranken dazu verpflichtet, einen Anteil von Flüchtlingen aus dem Ankerzentrum Bamberg aufzunehmen. Einem Verteilungsschlüssel zufolge werden dem Landkreis Kulmbach knapp sieben Prozent aller Geflüchteten in Oberfranken zugeteilt. Außerdem leben im Landkreis derzeit 720 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

2.400 Geflüchtete im Ankerzentrum

Neben dem Landkreis Kulmbach haben am Donnerstag auch die Landkreise Bamberg und Bayreuth Geflüchtete aufgenommen, weitere Landkreise sollen folgen. Das Ankerzentrum in Bamberg ist derzeit mit knapp 2.400 Menschen belegt. In diesem Jahr wurden dort bereits 8.000 Asylbewerber registriert, so die Einrichtungsleitung. 3.500 Menschen stammen den Angaben zufolge aus der Ukraine, knapp 700 aus Georgien und gut 200 aus Russland.