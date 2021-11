Bamberger Altstadt: Wohnung oberhalb voller Kneipe brennt

In der Bamberger Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung oberhalb einer Kneipe ein Feuer ausgebrochen. Entstanden sei der Brand gegen 0:45 Uhr im Küchenbereich, teilte die Polizei mit. Fünf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Zahlreiche Schaulustige beobachten Feuerwehreinsatz

Die Kneipe "Brasserie" am Pfahlplätzchen sei zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes noch sehr gut besucht gewesen, so ein Polizeisprecher. Deshalb sammelten sich schnell zahlreiche Schaulustige vor dem Gebäude und beobachteten das Geschehen. Zu einer Störung des Einsatzes, an dem etwa 30 Kräfte der Feuerwehr sowie vier Rettungsfahrzeuge beteiligt waren, sei es jedoch nicht gekommen.

Kneipe kann offen bleiben - aber nur bis Mittwoch

Wie das Feuer genau entstanden ist, soll nun die Kripo Bamberg ermitteln. Die Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die "Brasserie" kann laut Polizei zunächst weiter besucht werden – allerdings nur bis Mittwoch, da Bars und Clubs dann aufgrund der aktuellen Corona-Lage ohnehin schließen müssen.