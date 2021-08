Bamberg: Zwei Schlägereien fordern mehrere Verletzte

Mehrere Verletzte und Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sind das Ergebnis zweier Schlägereien am Mittwoch in Bamberg. Einmal eskalierte der Streit um die Maskenpflicht, ein anderes Mal kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Massenschlägerei.

Streit um Maskenpflicht eskaliert: Mann mit Füßen traktiert

Weil ein 32-Jähriger zwei andere Männer für ihren fehlenden Mund-Nasen-Schutz kritisierte, ist er von mehreren jungen Erwachsenen zu Boden geschlagen und dort getreten worden. Drei herbeigerufene Polizisten wurden bei der Festnahme der mutmaßlichen Schläger ebenfalls verletzt, teilt die Polizei mit. Am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, soll der 32-Jährige einen der Männer, die keine Maske trugen, aus einem Geschäft geschoben haben. Vier Täter im Alter von 19 und 20 Jahren sollen den Mann daraufhin zu Boden geschlagen und ihn weiter "mit Füßen traktiert" haben, so die Polizei.

Bei der Festnahme leistete einer der mutmaßlichen Angreifer der Polizei zufolge "massiven Widerstand". Dabei seien drei Polizisten leicht verletzt worden. Die Beteiligten seien mit 1,5 bis 2,5 Promille Alkohol im Blut stark betrunken gewesen. Der 32-Jährige musste wegen eines vermutlichen Nasenbeinbruches sowie einer Gehirnerschütterung ärztlich behandelt werden. Die vier mutmaßlichen Angreifer müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Massenschlägerei im Bamberger Hain: Tritte gegen Kopf

Im Bamberger Hain ist es am Mittwochabend zu einer größeren Schlägerei mit 20 bis 30 beteiligten Personen gekommen. Dabei gab es mehrere Verletzte, berichtet die Polizei. Nach Angaben der Beamten sind am Sonnentempel sieben Personen gegen 22.15 Uhr "grundlos" angegriffen worden. Eine Menschengruppe habe dabei Pfefferspray versprüht und einem jungen Mann mehrere Schläge gegen den Kopf verpasst. Er zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu, so die Polizei weiter. Die Verletzten mussten vor Ort ärztlich versorgt werden. Um die Tätergruppe zu finden, bittet die Bamberger Polizei um Zeugenhinweise.