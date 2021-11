Bamberg: Zwei Gartenhütten abgebrannt

In einer Kleingartenanlage in Bamberg haben in der Nacht auf Freitag (12.11.21) zwei Gartenlauben gebrannt. Das Feuer sei dabei von einer der Hütten auf die andere übergegriffen, so die Polizei. Mit 40 Einsatzkräften kämpfte die Feuerwehr Bamberg mitten in der Nacht gegen das Feuer zweier in Vollbrand stehender Gartenlauben an. Ein weiteres Übergreifen des Brands konnte somit verhindern werden. Dennoch brannte eine der Lauben komplett ab, während die zweite "erheblich beschädigt" wurde.

Feuer in Bamberg verursacht 20.000 Euro Sachschaden

Nach derzeitigen Erkenntnissen sind bei dem Feuer keine Personen zu Schaden gekommen, der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang nicht bekannt. Während der Löscharbeiten musste die Bahnstrecke zwischen Bamberg und Rottendorf für rund eine Stunde gesperrt werden.