"Bamberg zaubert": In der Innenstadt wird es ab Freitag magisch

Das Straßenfestival "Bamberg zaubert" startet am Freitagabend um 18 Uhr in der Innenstadt. Wie die Veranstalter mitteilen, werden bis Sonntag an 15 Schauplätzen im Weltkulturerbe rund 100 nationale und internationale Straßenkünstler auftreten. Sie wurden aus 1.000 Bewerbern ausgewählt. "Jede Stunde gibt es eine neue Show, insgesamt rund 500 Stück an den drei Tagen“, so Markus Götz, der Künstlerische Leiter des Festivals.

Bamberg erwartet Feuerillusionisten und Magierinnen

Ob Zauberer, Magierin, Feuerillusionist oder Streetperformerin, es werde für jeden Besucher etwas dabei sein, verspricht Götz. Jeden Abend ab 21 Uhr treten noch einmal die Künstlerinnen und Künstler des Tages auf der Hauptbühne vor dem Rathaus im Rahmen einer großen Varietéshow auf. Alle Veranstaltungen der 19. Auflage von "Bamberg zaubert" sind kostenlos.