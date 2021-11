Bamberg: Frau bei Wohnhausbrand verletzt

Bei einem Wohnhausbrand in Bamberg ist am Freitag eine Bewohnerin leicht verletzt worden. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich das Feuer im zweiten Obergeschoss des Wohngebäudes. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.