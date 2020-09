Bamberg wird Zentrum im Kampf gegen Missbrauch im Internet

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) besucht am Mittwoch die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg. Dort richtet der Freistaat ein "Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet" (ZKI) ein. Mit der neuen Abteilung will die Justiz den Kampf gegen sexuelle Straftäter in der digitalen Welt verstärken.

Arbeitsgruppe seit 2018 auf Kinderpornografie spezialisiert

Ein achtköpfiges Team aus Spezialanwälten werde zukünftig für die Ermittlungen zuständig sein, kündigte eine Sprecherin des Justizministeriums an. Bereits seit dem Jahr 2018 ist bei der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) eine Arbeitsgruppe auf Kinderpornografie spezialisiert. Nun sollen die Ressourcen dort verdoppelt werden.

"Der Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie muss Tag für Tag entschlossen geführt werden." Georg Eisenreich, Justizminister

Zentralstelle Cybercrime ermittelt im Darknet

Die Zentralstelle Cybercrime Bayern wurde 2015 in Bamberg eingerichtet. Mehrere Staatsanwälte und IT-Spezialisten ermitteln dort unter anderem bei Hackerangriffen, Kinderpornografie oder Waffen- und Drogenhandel im Darknet. Allein im vergangenen Jahr hatte die Zentralstelle Cybercrime Bayern mehr als 14.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Würzburger Logopäde nach Kindesmissbrauch verurteilt

Außerdem informieren die Zentralstelle Cybercrime Bayern und das Bayerische Landeskriminalamt über die Folge-Ermittlungen nach dem Würzburger Logopäden-Missbrauchsfall. Ein Logopäde war am Landgericht Würzburg im Mai wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu elf Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden.