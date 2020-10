Bamberg will Gastronomie mit Heizpilz-Erlaubnis unterstützen

Bereits seit Tagen arbeiten Mitglieder des Bamberger Stadtrats an einem Maßnahmen-Paket, um die Gastronomen für die kalte Jahreszeit zu rüsten. Wie Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) dem BR auf Nachfrage bestätigte, sollen die Ausnahmeregelungen Ende Oktober in Kraft treten.

Freischankflächen-Frist soll in Bamberg verlängert werden

Dabei handele es sich allerdings größtenteils um coronabedingte Sondermaßnahmen und nicht um Dauerrregelungen, so Starke. Neben dem Einsatz von Partyzelten sollen Gastronomen auch die wegen der Pandemie vergrößerten Freischankflächen mindestens bis Frühjahr nächsten Jahres nutzen dürfen. Nach aktuellem Beschluss würde die Laufzeit für die Sonderregelung Ende des Jahres ablaufen.

Heizpilze für die kalte Jahreszeit: Starke ist zuversichtlich

Die Fraktionsgemeinschaft um die Parteien ÖDP, Volt und Grünes Bamberg hatte zudem den Einsatz von Heizpilzen gefordert. Auch Starke wirbt im Stadtrat dafür und ist zuversichtlich, dass auch diese Maßnahme durchgesetzt werden kann. Allerdings plädiert auch er für den Einsatz von Ökostrom-Modellen, wie sie in München bereits erlaubt sind. Das Thema Heizpilze war zuletzt schon in anderen bayerischen Städten diskutiert worden.

Existenz von Gastronomen hat Priorität

Auf die Frage, ob Wirtschaftlichkeit in diesem Fall vor dem Umweltschutz stehe, erklärt Starke, dass er keine grundsätzlichen Debatten auf Kosten von Hilfsangeboten führen möchte. Der Einsatz von Heizpilzen sei eine "pragmatische Hilfe" zur Existenzsicherung der Gastronomie. Schließlich müssen Restaurants auch über die Wintermonate hinaus lebensfähig bleiben.

Bund Naturschutz: Falsches Signal in Richtung Klimaschutz

Diese Meinung vertritt auch Christine Hertrich vom Bund Naturschutz Bamberg. Allerdings würde sie sich "kreativere" Ansätze wünschen, um den Gastronomen zu helfen. Man könne die Gäste dazu animieren, etwas Heißes zu trinken oder sich wärmer anzuziehen, erklärte sie im Gespräch mit dem BR. Während sie den Vorschlag der geplanten Zelte unterstützt, bezweifelt sie allerdings, dass die Heizpilze tatsächlich nur für die Dauer einer Wintersaison erlaubt werden würden. Naturgemäß sieht Hertrich aufgrund des hohen Energieverbrauchs das Aufstellen von Heizpilzen kritisch – zumal der Stadtrat Bamberg erst kürzlich in einer Sondersitzung ganz offiziell die Klimakrise festgestellt hatte. Gerade vor diesem Hintergrund sei das Aufstellen von Heizpilzen ein falsches Signal in Richtung Klimaschutz, so Hertrich.