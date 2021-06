Bamberg will erneut Verbot von Alkohol "To go" einführen

In Bamberg soll in Teilen der Innenstadt ein Verbot von alkoholischen "To go"-Getränken gelten. Das ist das Ergebnis einer Krisensitzung, bei der sich unter anderem Vertreter der Stadt Bamberg sowie Gastronomen getroffen haben.

Ältestenrat soll Alkoholverbot von "To go"-Getränken beschließen

Das Verbot soll nach Beschluss des Ältestenrats endgültig Inkrafttreten, bestätigte eine Sprecherin der Stadt gegenüber dem BR. Das Gremium trifft sich heute um 12 Uhr. Dabei sollen auch weitere Details über die Dauer und die konkreten Verbotsbereiche der Maßnahme bekannt werden. Auch wann das Verbot Inkrafttreten soll, ist noch nicht klar.

Das Krisengespräch war anberaumt worden, um die Zustände im Bereich des Sandgebiets in den Griff zu bekommen. Feiernde und alkoholisierte Menschen hätten dort am vergangenen Wochenende Müll hinterlassen, sich in der direkten Umgebung erleichtert und für Lärmbelästigungen gesorgt.

Maßnahme sorgte in Bamberg bereits für Kritik

Aufgrund von wiederholten Verstößen gegen den Infektionsschutz war in Bamberg bereits im vergangenen Jahr der Verkauf von alkoholischen "To go"-Getränken in Teilen der Innenstadt verboten worden. Bei vielen Gastwirten vor Ort stieß die Maßnahme damals auf Kritik. Nach einer zwischenzeitlichen Aufhebung des Verbots schaltete sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein und erklärte das "Stehbier-Verbot" für legitim.