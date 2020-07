Bamberg: Theater wagt den Wiedereinstieg mit einer Stewardess

"Willkommen an Bord! Das Theater im Gärtner-Viertel begrüßt Sie zur heutigen Vorstellung. Wir sind in Kürze startklar." Mit ihren weißen Handschuhen und dem Halstuch wirkt sie wie eine Stewardess. Tatsächlich ist Laura Mann Schauspielerin und erklärt in einem Video – im Stil einer Einführung, wie man sie aus dem Flugzeug kennt – welche Hygieneregeln die Theaterbesucher beachten müssen.

Theater in Bamberg: Behutsamer Wiedereinstieg

Das Theater im Gärtnerviertel in Bamberg hat nach der coronabedingten Pause inzwischen wieder den Betrieb aufgenommen. Für den Wiedereinstieg in die Aufführungen soll es "Theater im Vorübergehen" geben, so Leiterin Nina Lorenz. Kurze unterhaltsame Vorstellungen sollen ein Anfang sein, die Veranstaltungen würden nicht länger als eine halbe Stunde dauern.