Bamberg: Weniger Geld für Stadträte als Aufsichtsräte gefordert

Stadträte arbeiten ehrenamtlich. Dennoch bekommen sie für ihre Tätigkeit eine sogenannte Aufwandsentschädigung. In Bamberg sind das monatlich 500 Euro pro Stadtrat. Werden Bamberger Stadträte zum Beispiel in den Aufsichtsrat der Stadtwerke geschickt, erhalten sie dafür ebenfalls eine Aufwandsentschädigung in Höhe von monatlich 400 Euro, was jährlich 4.800 Euro ausmacht.

Stadträte als Aufsichtsräte sollen jährlich nur noch 1.000 Euro erhalten

In Zukunft sollen Bamberger Stadträte, die einen Aufsichtsratsposten bei einer städtischen Beteiligungsgesellschaft wie den Stadtwerken ausüben, weniger Geld erhalten. Die Aufwandsentschädigung dafür soll auf jährlich 1.000 Euro begrenzt werden. Das sieht ein Antrag der Bamberger Stadträte Claudia John (FW) und Gerhard Seitz (CSU) vor.

Zwei Bamberger Stadträte kritisieren "fürstliche Entlohung"

Die beiden Stadträte kritisieren, dass manche Kollegen mit Aufsichtsratsmandaten ein Zusatzeinkommen von monatlich bis zu 2.500 Euro erzielen. Damit würden sie zusätzlich "fürstlich entlohnt werden". Gerechtfertigt sei dagegen die Aufwandsentschädigung von monatlich 500 Euro für die Tätigkeit als Stadtrat, betonen die beiden Kritiker von CSU und Freie Wähler. Sie geben zu bedenken, dass Stadträte auch noch Sitzungspauschalen bekommen, je nach Sitzungsdauer bis bis zu 50 Euro.

Eingesparte Aufwandsentschädigungen in den Härtefonds geben

Durch die Deckelung für Aufsichtsratsmandate bei städtischen Beteiligungsgesellschaften auf jährlich 1.000 Euro könnten jährlich rund 50.000 Euro gespart werden, heißt es in der Pressemitteilung der beiden Stadträte Claudia John und Gerhard Seitz. Diese Summe sollte in den Härtefallfonds der Stadt fließen. Der Fonds unterstützt ökosoziale und kulturelle Projekte, die wegen der Corona-Pandemie dem Rotstift zum Opfer fielen.