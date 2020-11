Bamberg: Weniger Geld für Kulturförderung, mehr für Referentin

In der Bamberger Kulturszene reagiert man verärgert auf die jüngsten Pläne des Bamberger Personalsenats. Wenige Wochen nachdem der Stadtrat die Kulturförderung wegen eines Millionendefizit gekürzt hat, soll die Kulturreferentin der Stadt, Ulrike Siebenhaar, in eine höhere Entgeltgruppe wechseln. Nach Informationen des BR handelt es sich um mehrere hundert Euro monatlich.

Bamberger Künstler kritisieren Höhergruppierung der Kulturreferentin

Die frühere Leiterin des Bamberger Amts für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist nach Angaben der Stadt seit August Referentin für Kultur und Welterbe in Bamberg. Florian Herrnleben, ein Bamberger Kabarettist, nennt die Pläne gegenüber dem BR "moralisch unterirdisch". Für den Bamberger Theaterpädagogen Dirk Bayer ist vor allem der Zeitpunkt der Gehaltserhöhung bedenklich. Die Pläne kämen zu einer Zeit, in der die Kulturszene am Boden liege und ihren Akteuren seitens der Politik das Beantragen von Hartz VI empfohlen werde. Auch wenn die Referentin einen Rechtsanspruch auf Höhergruppierung habe, müsse den Handelnden bewusst sein, welche Außenwirkung eine Höhergruppierung inmitten der Krise habe, so die Künstler.

Stadtrat kürzt Kulturförderung wegen Haushaltsdefizit

Erst Ende Oktober hatte der Bamberger Stadtrat wegen eines 40 Millionen Euro-Defizits in der Stadtkasse die Förderung für Kulturschaffende zurückgefahren. Von der Stadt subventionierte Einrichtungen wie das ETA-Hoffmann-Theater, die Musikschule oder die Stadtbücherei bekommen im nächsten Jahr 2,5 Prozent weniger Geld. Nach Aussage des Finanzreferent Bertram Felix handelte es sich bei der Kürzung um eine Auflage der Regierung von Oberfranken. Andernfalls wäre die Genehmigung des Haushaltes für das nächste Jahr in Gefahr gewesen. Gleichzeitig hatte die Stadt versprochen, bei den Personalkosten zu sparen. Der Beschluss fiel gegen den Widerstand vieler Kulturschaffender, die mit einer Kürzung der Förderungen auch Arbeitsplatzverluste in der Kulturbranche fürchteten.

Stadt: An Tarifverträge gebunden

Aus dem Bamberg Rathaus heißt es auf Nachfrage des BR, man werde Personalmaßnahmen im Vorfeld einer Behandlung nicht kommentieren. Unabhängig davon sei die Stadt als Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern an die vom Verband abgeschlossenen Tarifverträge gebunden. Andere Möglichkeiten zur vorübergehenden Gehaltserhöhung, wie zum Beispiel Zulagen oder Aufwandsentschädigungen, sehe der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ausdrücklich nicht vor.