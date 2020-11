Bamberg: Weihnachtsgottesdienst findet im Schwimmbad statt

Weihnachtsgottesdienste auf der Liegewiese zwischen Planschbecken und Spielplatz: Die evangelische Gemeinde St. Stephan in Bamberg lädt an Heiligabend ins Flussbad Hainbadestelle ein.

Gottesdienst wegen Corona-Pandemie an der Hainbadestelle

In diesem Jahr müsse auch Weihnachten anders gefeiert werden als gewohnt, wird Pfarrer Hans-Helmuth Schneider in einer Mitteilung der Stadtwerke Bamberg zitiert. Die Corona-Krise zwinge die Kirchengemeinden zu unkonventionellen Alternativen zum Gottesdienst im überfüllten Kirchenraum.

Landesbischof hofft auf kraftvolle Gottesdienste

Auch Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zieht Weihnachtsgottesdienste an der frischen Luft in Erwägung. Um die Situation zu entzerren, soll es außerdem mehrere Gottesdienste nacheinander geben und in den Kirchen viel gelüftet werden. "Ich habe keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass wir an Weihnachten kraftvolle Gottesdienste feiern werden", hatte Bedford-Strohm am Montag bei der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gesagt.