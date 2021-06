Bamberg verbietet Konsum und Straßenverkauf von Alkohol

Krisengespräch zwischen Polizei, Stadtverwaltung und Gastronomen

Bei einem Krisengespräch am Mittwoch mit Vertretern der Stadt, der Polizei und Gastronomen, sei das Verbot bereits besprochen worden - nun hat es der Ältestenrat beschlossen. Es war anberaumt worden, um die Zustände im Bereich des Sandgebiets in den Griff zu bekommen. Feiernde und alkoholisierte Menschen hatten dort an den vergangenen Wochenenden Müll hinterlassen, sich in der direkten Umgebung erleichtert und Lärm gemacht. Auch Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) bestätigt das vermehrte Müllaufkommen, insbesondere durch "To go"-Verpackungen – auch in der Sandstraße.

"Wir haben in den vergangenen Monaten 40 neue Mülltonnen in der Innenstadt aufgestellt und die Straßenreinigung ist sehr oft unterwegs. Ich appelliere an die Menschen, den Müll ordnungsgerecht zu entsorgen.“ Jonas Glüsenkamp, Zweiter Bürgermeister Bamberg

Neben dem Verkaufs- und Konsumverbot von Alkohol beinhaltet das Maßnahmenpaket auch erweiterte Öffnungszeiten der öffentlichen Toilettenanlagen in der Innenstadt. Dazu würden die öffentlichen Mülleimer am Wochenende öfter geleert und zusätzliche Abfalleimer an den bekannten Hotspots aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Alkoholverbot sorgte in Bamberg bereits für Kritik

Aufgrund von wiederholten Verstößen gegen den Infektionsschutz war in Bamberg bereits im vergangenen Jahr der Verkauf von alkoholischen "To go"-Getränken in Teilen der Innenstadt verboten worden. Bei vielen Gastwirten vor Ort stieß die Maßnahme damals auf Kritik. Nach einer zwischenzeitlichen Aufhebung des Verbots schaltete sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ein und erklärte das "Stehbier-Verbot" für legitim.