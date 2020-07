Bamberg verbietet Alkohol "To go"

Die Stadt Bamberg hat auf große Menschenansammlungen am Wochenende in der Kneipenmeile Sandstraße reagiert und eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach ist der "Außer-Haus-Verkauf" von Alkohol an Wochenenden und vor Feiertagen nicht mehr erlaubt, teilte die Pressestelle der Stadt mit.

Verbot gilt ab sofort

Ab Freitag ist der Straßenverkauf von alkoholischen Getränken von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag sowie an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag ab 20 Uhr nicht mehr erlaubt. Ein Verstoß könne mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden. Anlass für die Entscheidung sei nicht nur die massive und hohe Besuchersituation im Sandgebiet, sondern vor allem die Infektionsgefahr für die Bürger, heißt es von Seiten der Stadt. Das Trinken von Alkohol ist in der Bamberger Innenstadt ohnehin verboten - wurde bisher aber oftmals geduldet.

Ruhestörung und Infektionsgefahr

Der Verkauf von alkoholischen Getränken durch die Fenster der Lokale, die erheblichen Ruhestörungen an den Hot-Spots in der Altstadt sowie die großen Verunreinigungen durch Müll im gesamten Innenstadtbereich "können wir nicht dulden", so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD). Auch das Gesundheitsamt habe bereits wegen der Menschenansammlungen in der Sandstraße Alarm geschlagen. Die Verhältnisse seien in keiner Weise vereinbar mit der geltenden Infektionsschutzverordnung.

Polizei überwacht Verbot

Die Bamberger Polizei unterstütze das Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von alkoholischen Getränken, sagt Bambergs Polizeichef Thomas Schreiber. Mit einer erhöhten Polizeipräsenz wolle man am kommenden Wochenende außerdem das "vernünftige Gespräch suchen", um gemeinsam mit der Bürgerschaft die Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften zu erreichen.