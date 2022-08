Bamberg: Veranstalter der Sandkerwa ziehen positives Fazit

Der Neustart der Bamberger Sandkerwa nach zwei Jahren Corona-Pause ist geglückt. Die Veranstalter der Kerwa zeigten sich am Montagabend, kurz vor Ende der Veranstaltung, zufrieden mit dem Verlauf des Festes. Horst Feulner, der Geschäftsführer der Sandkerwa GmbH von städtischer Seite, sagte dem BR, vor allem der Wunsch nach einer friedlichen Kerwa werde wohl erfüllt.

Sandkerwa Bamberg: Kaum Einsätze für Rettungskräfte

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und der Polizei hätten an den Festtagen kaum Einätze zu verzeichnen. Erstmals mussten Besucherinnen und Besucher über 14 Jahre ab 18 Uhr Eintritt zahlen, um in das Sandgebiet zu gelangen. Diese Festabzeichenpflicht sei sehr gut angenommen worden, viele Feierwillige hätten sich das Abzeichen bereits im Vorfeld gekauft, so Feulner. Zu Schlangen und Wartezeiten an den Abendkassen sei es an keinem Abend gekommen. Er gehe davon aus, dass es diese Regelung auch im kommenden Jahr wieder gebe, da es sich finanziell gerechnet habe.

Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit etwas weniger Besucherinnen und Besucher auf der Sandkerwa als in den Jahren vor der Pandemie. Damals zog die Sandkerwa jährlich rund 200.000 Menschen in das Bamberger Sandgebiet.