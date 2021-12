Bamberg: Uralte "gerettete" Eiche nun doch gefällt

200 Jahre lang stand sie in der Pfeuferstraße in Bamberg und galt eigentlich als "gerettet" - jetzt musste die alte Eiche, die es bereits im Frühjahr in die Medien geschafft hatte, aber doch gefällt werden. Der Grund: Bei den Aushubarbeiten für einen Neubau waren so große Wurzelbereiche beschädigt worden, dass der alte Baum nicht mehr überlebensfähig war.

Bund Naturschutz kritisiert "Baumzerstörung"

Der Bund Naturschutz übt harsche Kritik an dieser "Baumzerstörung mit Ansage", vor allem nachdem man im Frühjahr noch medienwirksam die Bewahrung des Baumes vor der Motorsäge gefeiert habe. Ursprünglich sollte die alte Eiche nämlich bereits im März 2021 gefällt werden. Proteste von Anwohnerinnen und Anwohnern hatte das jedoch verhindert und der Baum wurde damals lediglich gestutzt.

Schutz der Eiche war nicht festgeschrieben worden

Dass die alte Eiche nun doch noch gefällt worden sei, hinterlasse "einen bitteren Beigeschmack", schrieb der Bund Naturschutz. Man habe die Stadt bereits 2019 aufgefordert, die Pläne so zu ändern, dass alle Bäume auf dem Baugelände überleben könnten. In der Baugenehmigung sei Erhalt der meisten Bäume daraufhin festgeschrieben worden - nicht jedoch der der alte Eiche.

Fällen von alten Stadtbäumen in Bamberg "kurzsichtig"

Das Fällen oder Gefährden eines jeden gesunden Stadtbaumes sei verantwortungslos und kurzsichtig - auch weil es in Bamberg nicht viele davon gebe und Ausgleichspflanzungen einen großen alten Baum nie ersetzen könnten, so der Vorsitzende des Bund Naturschutz Bamberg, Martin Bücker. Seitens der Stadt Bamberg war am Freitag niemand für eine Stellungnahme zu dem Thema zu erreichen.