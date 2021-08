Bamberg: Untere Brücke wird gesperrt, OB verspricht Alternativen

Wegen der Corona-Pandemie sind Diskotheken und Nachtclubs seit fast 18 Monaten geschlossen. Auf der Unteren Brücke in Bamberg hat sich derweil eine "Partyszene" etabliert, die immer wieder zu Problemen führt, wie die Polizei mehrfach berichtet hat. Erst vor Kurzem ist dort ein 20-Jähriger von der Brücke gestürzt und hat sich schwer verletzt. Am Donnerstag hat der Feriensenat des Bamberger Stadtrats nun entschieden, die Brücke zu sperren.

Untere Brücke in Bamberg am Wochenende gesperrt

Ab Freitag wird die Untere Brücke in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Somit soll die Brücke nicht mehr als Partyzone genutzt werden können. In der Vergangenheit waren bereits der Verkauf von Alkohol "to go" in der Innenstadt verboten und eine Störbeleuchtung auf der Unteren Brücke aufgebaut worden um den Aufenthalt dort in den Abendstunden weniger attraktiv zu machen. Allerdings ohne Erfolg.

Lärmentwicklung und Verunreinigungen haben sich verschlimmert

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) begründete die Sperrung damit, "dass sich die Lärmentwicklung und die Verunreinigungen in den letzten Wochen sogar noch verschlimmert" hätten. Außerdem habe sich auf der Unteren Brücke eine "Partyszene" etabliert, die am Wochenende Publikum von außerhalb anziehe.

Polizei und Sicherheitsdienst kontrollieren

Die Sperrung soll nun durch einen Sicherheitsdienst und die Polizei sichergestellt werden, teilt die Stadt Bamberg mit. In der Vergangenheit hat es bei Kontrollen der Unteren Brücke bereits Angriffe auf Polizeibeamte gegeben. Die neue Regelung gilt probeweise bis zum 12. September. Dann wird die Stadtverwaltung die Auswirkungen der Sperrung auswerten und das Ergebnis dem Stadtrat für seine nächste Vollsitzung vorlegen.

Keine Gastronomie auf der Unteren Brücke

Einer kontrollierten Bewirtschaftung der Unteren Brücke durch Gastronomen erteilte der Feriensenat eine klare Absage. Die von zwei Gastronomen eingereichten Konzepte hätten nicht den Anforderungen entsprochen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Im Vorfeld hatten sich auch Fahrradverbände klar gegen eine Bestuhlung der Brücke ausgesprochen.

Oberbürgermeister verspricht alternative Treffpunkte

Für die Zukunft möchte Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke alternative Treffpunkte mit wenig Konfliktpotential für junge Leute schaffen. Zur Lösung des Problems dürfe es schließlich nicht nur Verbote geben. Angedacht seien Discos, Kulturveranstaltungen und Bühnen-Events auf freien Flächen. Damit sollen das Sandgebiet und die Untere Brücke spürbar entlastet werden, so der OB.