Bamberg: Untere Brücke wird für Corona-Kontrollen beleuchtet

Der Probelauf am Wochenende hat sich bewährt: Die Untere Brücke in Bamberg wurde nachts durchgehend beleuchtet. Das habe die Arbeit der Polizei erleichtert, teilte die Stadt Bamberg am Donnerstag mit. Die Beamten konnten so besser kontrollierten, ob die Leute hier einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstandsregeln einhalten. Aktuell verzeichnet die Stadt Bamberg mit 25,9 den höchsten Corona-Inzidenzwert in Bayern. Die nächtliche Sicherheitsbeleuchtung wird ab dem kommenden Wochenende fortgesetzt.

Beleuchtung der Unteren Brücke soll Partygänger abschrecken

Die nächtliche Beleuchtung der Unteren Brücke von 22.00 bis 04.00 Uhr beginnt jeweils freitags und endet sonntags sowie vor Feiertagen, teilte die Stadt Bamberg weiter mit. Die starke Helligkeit während der Nacht soll auch Partygänger abschrecken, die auf der Unteren Brücke wiederholt viel Abfall zurücklassen. Die Stadtwerke Bamberg sind mit der Beschaffung und Montage stärkerer Leuchten beauftragt worden, heißt es aus dem Rathaus.

In Bamberg wiederholt Verstöße gegen Corona-Beschränkungen

In der Bamberger Innenstadt wird wiederholt gegen die corona-bedingte Beschränkungen wie das Abstandhalten und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz verstoßen. Nach wie vor gilt in Teilen der Innenstadt freitags bis samstags von 22.00 bis 06.00 Uhr Alkoholkonsumverbot. Verboten ist auch der To-go-Verkauf alkoholischer Getränke.