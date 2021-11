Bamberg sucht Briefeschreiber: Weihnachtspost gegen Einsamkeit

Bambergs Landrat Johann Kalb (CSU) ruft auch in diesem Jahr zum Briefeschreiben für ältere oder pflegebedürftige Bürger auf. An der Aktion "Weihnachtspost gegen die Einsamkeit" hatten sich im vergangenen Dezember so viele Bamberger beteiligt, dass mehr als 10.000 Weihnachtsgrüße ausgeliefert werden konnten. Mit dabei waren Briefe, Postkarten und selbst gebastelter Fensterschmuck.

Senioren- und Pflegeheime sollen Weihnachtspost bekommen

Empfänger waren die Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen. Mit der Aktion sollte der drohenden Einsamkeit durch Besuchs- und Kontaktbeschränkungen entgegengewirkt werden. Bambergs Landrat Johann Kalb bittet auch in diesem Jahr um lebhafte Beteiligung.

"Lasst uns unseren Seniorinnen und Senioren wieder eine Freude bereiten und ihnen zeigen, dass wir an sie denken." Johann Kalb (CSU), Landrat Bamberg

Wer mitmachen möchte, kann seinen Brief entweder persönlich in den Briefkasten einer Pflegeeinrichtung werfen oder mit der Post schicken. Entsprechende Adressen veröffentlichen Stadt und Landratsamt Bamberg im Internet unter www.pflegeportal-bamberg.de.