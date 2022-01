Bamberg: Stieringer geht gehen Fake-Account-Vorwürfe vor

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat, Klaus Stieringer, hat sich im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk zu den Rücktrittsforderungen von Oberbürgermeister Starke und den Grünen geäußert. Dabei hat er einerseits rechtliche Konsequenzen angekündigt sowie sein Unverständnis über das Handeln von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) ausgedrückt.

Starkes Vorgehen überraschte Stieringer

Starkes Vorgehen habe ihn überrascht. Im Nachgang der SPD-Fraktionssitzung habe Bambergs Oberbürgermeister mitteilen lassen, Stieringer den Rücktritt nahezulegen. Da Starke bei der Sitzung anwesend war, hätte sich die SPD-Fraktion eine offenere Kommunikation gewünscht, so Stieringer.

Rechtliche Schritte gegen Fake-Account-Vorwürfe

Ein Rechtsanwaltsbüro soll sich künftig mit den Fake-Account-Vorwürfen befassen, so Stieringer. Demnach würden Anwälte künftig Vorwürfe, die ihn mit der Thematik in Verbindung bringen, juristisch prüfen. Das könne auch zu Klagen führen.

SPD-Fraktion steht hinter Fraktionsvorsitzendem

Vorausgegangen waren Aussagen Stieringers in der BR-Fernsehsendung Quer. Stieringer betonte nun, sich für seine Aussagen in der Sendung deutlich entschuldigt zu haben: innerhalb seiner Stadtratsfraktion sowie gegenüber der Öffentlichkeit. Seine Fraktion hätte diese Entschuldigung auch angenommen. Zu den Rücktrittsforderungen sagte Stieringer, dass diese in Verbindung zur Annahme stünden, dass er Fake-Profile in den sozialen Medien betreibe oder Einfluss darauf habe.

Beide Punkte habe er zu jeder Zeit bestritten und bestreitet sie weiterhin. Auch seine Fraktion stehe – wie angekündigt – einstimmig hinter ihm. Daher sehe Stieringer keinen Grund für einen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender. Alle anderen Themen sollten innerhalb der zuständigen Gremien diskutiert werden.

Unterstützung für Bambergs Oberbürgermeister

Zu Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) pflege er weiterhin ein gutes Verhältnis, auch wenn dieser ihm den Rücktritt nahegelegt hat. Manchmal hätte man eben unterschiedliche politische Ansichten. Ungeachtet Starkes Forderungen wolle Stieringer diesen weiterhin unterstützen – "in welcher Funktion auch immer".