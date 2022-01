Bamberg: Stieringer als SPD-Fraktionsvorsitzender zurückgetreten

Klaus Stieringer ist als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat zurückgetreten. Das hat die Bamberger SPD am Freitagabend mitgeteilt.

Stieringers Rücktritt - will Familie und SPD schützen

Der bisherige Fraktionsvorsitzende hatte seinen Rücktritt am Freitag in der Sitzung des Kreisvorstands der Bamberger SPD erklärt. "Mit diesem Schritt übernehme ich die politische Verantwortung für die Ereignisse, die im Zusammenhang mit meiner falschen Äußerung in der Sendung Quer entstanden sind. Damit will ich auch meine Familie und die gesamte SPD schützen", sagte Stieringer.

SPD lehnt Fake-Accounts ab

Die Teilnehmenden hätten nach Stieringers Ankündigung ihren Respekt für diese Entscheidung zum Ausdruck gebracht und seine Entschuldigung akzeptiert. "Fake-Accouts gehören nicht zur demokratischen Diskurskultur und werden von uns strikt abgelehnt", erklärte der SPD-Kreisvorsitzende Felix Holland.

Druck auf Stieringer wurde größer

Ende letzten Jahres hatte sich Klaus Stieringer in der BR-Sendung Quer zum Thema Fake-Accounts in den sozialen Medien geäußert. Ihm war vorgeworfen worden, dass er mit Fake-Accounts auf einer Facebook-Seite die Meinungsbildung in der Stadt beeinflusst haben soll. Der Druck auf Stieringer und die SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat wurde größer, als Koalitionspartner "Grünes Bamberg" drohte, die Rathauskoalition platzen zu lassen, sollte Stieringer nicht zurücktreten. Dieser distanzierte sich von den Vorwürfen und kündigte juristische Konsequenzen an.

Oberbürgermeister forderte Rücktritt des Fraktionsvorsitzenden

Nachdem seine Fraktion Stieringer trotz Ankündigung der Grünen weiterhin den Rücken stärkte, forderte Parteigenosse und Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) kurz darauf öffentlich den Rücktritt Stieringers. Im Nachgang geriet Stieringer auch noch mit Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz (SPD) aneinander, dem Stieringer Absprachen mit der AfD unterstellte.