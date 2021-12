Bamberg: Stadtrat wird in Zukunft gestreamt, Senat tagt hybrid

Im Bamberger Stadtrat sind am Mittwoch zwei Beschlüsse zur Digitalisierung der Arbeit des Stadtrates getroffen worden. Wie die Partei Volt Bamberg dem BR mitteilte, wurde beschlossen, Stadtratssitzungen in Zukunft online zu streamen, so dass sie von der Bevölkerung im Internet verfolgt werden können.

Demokratie stärken: Stadtratssitzungen in Bamberg gehen online

Dies gebe allen Bambergerinnen und Bambergern in Zukunft die Möglichkeit wesentlich einfacher an der Arbeit des kommunalen Gremiums teilzuhaben. Es sei ein wichtiger Schritt die Demokratie in Bamberg zu stärken, so Volt Stadtrat Hans-Günter Brünker. Zuletzt hätten einige Stadträte und Stadträtinnen noch Bedenken gehabt, dass ihre Beiträge illegal mitgeschnitten und anschließend missbräuchlich verwendet werden könnten. Dafür habe die Verwaltung laut Brünker eine sehr gute Lösung gefunden.

"Die Stadt Bamberg wird eine Rechtsschutzversicherung abschließen und so den Stadträtinnen und Stadträten im Missbrauchsfall zur Seite stehen. Vielleicht kann diese Lösung sogar ein Vorbild für andere Gemeinden sein." Hans-Günter Brünker, Stadtrat Bamberg (Volt)

Nach Ausfällen: Senatssitzungen auch in hybrider Form erlaubt

Da zuletzt zwei Senatssitzungen wegen der Pandemie ausfallen mussten, wurde außerdem beschlossen, dass künftig auch die Senatssitzungen hybrid abgehalten werden können, so können sich Stadträtinnen und Stadträte auch zu Senatssitzungen online zuschalten. Dies wird in den "Vollsitzungen" des Stadtrats bereits seit einigen Monaten praktiziert.

Münchner Stadtrat lehnt Hybrid-Sitzungen ab

Nahezu zeitgleich wurde vom Münchner Stadtrat die Einführung hybrider Stadtratssitzungen von der CSU und der FDP abgelehnt, heißt es in der Mitteilung von Volt weiter. Dies brachte die Süddeutsche Zeitung dazu zu titeln "München steht wie ein Provinznest da". "Das Bamberger Beispiel zeigt, dass die Provinz in Sachen Modernität, Fortschritt, Demokratie und Digitalisierung unserer Landeshauptstadt manchmal vielleicht sogar etwas voraus ist", sagte Brünker. Weiter finde es der Stadtrat erstaunlich und enttäuschend, dass ausgerechnet die selbsternannte Digitalisierungspartei FDP die hybriden Sitzungen in München zu Fall gebracht habe.