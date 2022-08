Bamberg: Stadtrat Klaus Stieringer verlässt SPD und Fraktion

Die SPD in Bamberg sorgt weiter für Schlagzeilen. SPD-Rathauschef Andreas Starke erhielt einen Strafbefehl wegen Untreue. Und jetzt trat SPD-Stadtrat Klaus Stieringer aus Partei und Stadtratsfraktion aus.

Stieringer will Weg frei machen für Neuanfang der SPD in Bamberg

Stieringer war wegen der sogenannte Fake-Account-Affäre in die Kritik geraten. Mit seinem Austritt aus der SPD wolle er den Weg frei machen für einen Neuanfang der Sozialdemokraten in Bamberg, sagte er dem BR am Mittwoch auf Anfrage. Die Bamberger SPD solle unbeschwert in die Zukunft gehen können, so Stieringer. Deren Mitglieder haben kürzlich mit Olaf Seifert und Eva Jutzler eine neue Spitze gewählt. Der bisherige Vorsitzende war nicht mehr angetreten.

Mit Fake-Accounts die politische Meinung beeinflusst

Hintergrund für den Rückzug Stieringers aus Partei und Stadtratsfraktion sind Fake-Accounts. Stieringer soll damit auf einer Facebook-Seite die politische Meinungsbildung in Bamberg beeinflusst haben. Dabei handelte es sich um die Facebook-Seite "Bamberg Facts". Laut einem Bericht der BR-Sendung "quer" war Stieringer für die Seite als Verantwortlicher im Impressum genannt. Die Seite ist laut eigener Aussage neutral. Aber die mehr als 16.000 Follower erfuhren oft vor allem die Meinung der SPD und des Bamberger Stadtmarketings, dessen Geschäftsführer Stieringer ist.

Fake-Accounts und Boni-Affäre sorgen für Schlagzeilen

Beispielsweise wurde dort auch über die Boni-Affäre des Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) berichtet. Die Stadt soll städtische Mitarbeiter mit pauschal gezahlten Überstunden, Prämien und Zeitzuschlägen belohnt haben. SPD-Oberbürgermeister Andreas Starke erhielt kürzlich einen Strafbefehl in Höhe von 24.000 Euro. Ob Starke Einspruch einlegt, steht noch nicht fest.

Stieringer findet Face-Accounts "okay" und entschuldigt sich später

Stieringer sagte in der BR-Sendung "Quer" zu den Fake-Accounts, sie gäben "ja den Menschen erstmal die Möglichkeit, sich auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte in den sozialen Netzwerken zu bewegen. Das finde ich okay." Diese Äußerung sorgte für Furore. Stieringer entschuldigte sich kurze Zeit später für diese Aussage bei der SPD-Stadtratsfraktion und gegenüber der Öffentlichkeit und trat als SPD-Fraktionsvorsitzender zurück.

Fraktionsvorsitzender begrüßt Austritt Stieringers aus der SPD

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion in Bamberg, Heinz Kuntke, begrüßte den Austritt Stieringers aus SPD und Stadtratsfraktion: "Durch die ständige Berichterstattung ist die Fraktion nicht mehr zu anderen Dingen gekommen und war in ihrer Arbeitsfähigkeit gehemmt."

Bamberger SPD will den Blick nach vorne richten

Der Bamberger SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz äußerte sich noch deutlicher zu Stieringers Rückzug aus Partei und Fraktion: "Er hat das Ganze Ende 2021 gestartet und beendet es nun zu Teilen. Das ist eine lange Zeit, die der SPD und der Demokratie in Fragen von Vertrauen und Glaubwürdigkeit geschadet hat. Dadurch wurde der Blick auf seine Leistungen in vielen Bereichen verstellt. Zur Klärung trägt er aber weiterhin nicht bei und es bleiben viele Fragen offen. Aber jetzt mal Strich drunter. Blick nach vorne."

Der aus der SPD ausgetretene Klaus Stieringer wird politisch aktiv bleiben. Er werde in Bamberg als fraktionsloses Mitglied des Stadtrats weiterarbeiten, sagte er auf Nachfrage des BR.