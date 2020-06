Bamberg soll Modellregion für Lastenräder werden

Die Stadt Bamberg soll zur Modellregion für die Erprobung von Lastenrädern im Alltag werden. Das fordert die gemeinsame Fraktion von Grünen, Volt und ÖDP im Bamberger Stadtrat. Demnach soll sich die Stadt um ein Modellprojekt bewerben, bei dem der Freistaat bis zu 80 Prozent der Kosten für die Anschaffung von öffentlichen Lastenrädern sowie die Einrichtung eines Mietsystems übernimmt.

Erforscht wird, wie sich Lastenräder etablieren können

Das bayerische Verkehrsministerium will anhand des Modellprojektes erforschen, unter welchen Voraussetzungen sich die als besonders umweltfreundlich geltenden Lastenräder in Städten etablieren. Aus dem Ministerium heißt es, Lastenräder erfreuten sich zunehmend großer Beleibtheit bei der Beförderung von Kindern oder beim Großeinkauf. Sie seien aber oftmals teuer in der Anschaffung und benötigten relativ große Abstellflächen. Die Bürger scheuten daher oft noch die private Anschaffung eines Lastenrades. Indem es die Einrichtung von Mietsystemen fördere,möchte das Verkehrsministerium die Verbreitung von Lastenrädern unterstützen.

Sieben Kommunen werden Modellregionen Lastenrad

Insgesamt sieben Kommunen in Bayern sollen als Modellregionen ausgewählt werden. Der Aufruf, sich für das Projekt zu bewerben, ging laut Verkehrsministerium an rund 2.000 bayerische Kommunen mit weniger als 130.000 Einwohner. Ziel sei es, passgenaue Lösungen für die verschiedenen Lebenssituationen zu ermöglichen. Bewerbungsschluss ist der 1. Juli 2020. Alles Infos unter lastenrad.bayern.de.