Bamberg: Schwimmer in der Regnitz wahrscheinlich ertrunken

Von einem Steg aus war der 32-Jährige am Montag Bamberg zusammen mit einem Bekannten in die Regnitz zum Schwimmen gestiegen. Dann ist er plötzlich untergegangen. Der 48 Jahre alte Mitschwimmer konnte ihn nicht mehr retten.

Auch Taucher und Hubschrauber im Einsatz

Die Suche nach dem Vermissten war nach drei Stunden mangels Erfolg abgebrochen worden. Sie gestaltete sich schwierig. Wegen des trüben Wassers hätten die Taucher schlechte Sichtverhältnisse vorgefunden. Auch sei die Strömung für sie gefährlich gewesen. Im Einsatz war neben der Feuerwehr auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera.

Polzeihunde suchen Ufer ab

Die Wasserschutzpolizei setzte die Suche nach dem Mann heute fort, teilte die Polizei mit. Unter anderem werde das dicht bewachsene Ufer mit Diensthunden abgesucht, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Schwimmen in der Regnitz verboten

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei in Bamberg das Schwimmen in der Regnitz bis auf wenige Stellen verboten. Viele Schwimmer hielten sich jedoch nicht an die am Ufer aufgestellten Verbotsschilder.