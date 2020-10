Bamberg: Schwerverletzte Frau gefunden - Kripo ermittelt

Mit schweren Kopfverletzungen ist in Bamberg eine 70 Jahre alte Frau am Mittwochmittag (30.09.20) aufgefunden worden. Wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg heißt, werde nun wegen eines Gewaltdeliktes ermittelt.

70-Jährige kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Zeugen hatten die Bambergerin gegen 13.30 Uhr im Eingangsbereich des von ihr bewohnten Mehrparteienhauses in der Pestalozzistraße, zwischen Zollnerstraße und Wassermannstraße, entdeckt. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 70-Jährige in ein Krankenhaus. Zur selben Zeit fanden weitere Zeugen in mehr als zwei Kilometern Entfernung vom Tatort, in der Kronacher Straße, Gegenstände der Frau.

Kripo Bamberg sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat bereits Spuren gesichert, den Tatort unter Einsatz von Personensuchhunden abgesucht sowie Anwohnerbefragungen und erste Vernehmungen durchgeführt. Zeugen, die zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr im Bereich der Pestalozzistraße oder der Kronacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.