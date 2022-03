Bamberg: Rund 400 Geflüchtete über Nacht untergebracht

In der Nacht zum Samstag sind weitere rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine in Stadt und Landkreis Bamberg untergekommen. Der Krisenstab der Stadt, Vertreter des Landkreises sowie haupt- und ehrenamtliche Helfer sind dazu bis 6 Uhr morgens im Einsatz gewesen, teilte die Stadt Bamberg mit.

Geflüchtete auf Stadt und Landkreis Bamberg verteilt

Demnach hätten die Helfer die Flüchtlinge auf verschiedene Einrichtungen in Bamberg verteilt und dort mit Essen und Trinken versorgt. 180 Flüchtlinge seien vom Landkreis übernommen und in einer Sporthalle in Stegaurach untergekommen. Die anderen Geflüchteten sind auf eine Bamberger Schulturnhalle und Hotels aufgeteilt worden. "Die Menschen sind sehr gefasst. Sie finden sich hier gut ein", so Christoph Treubel, Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).

Bis Sonntagabend soll Notunterkunft geräumt sein

Auch mitgebrachte Hunde und Katzen seien versorgt worden. Vor Ort gab es neben Verpflegung auch Ladestationen für Handys, Zahnbürsten und Föns. Laut Angaben der Stadt Bamberg sind die Geflüchteten aufgrund einer Änderung kurzfristig eingetroffen. Bis Sonntagabend soll die Schulturnhalle als Notunterkunft wieder freigeräumt sein, dann sollen die Geflüchteten in Hotels, Jugendherbergen und dem Bistumshaus unterkommen. Die Bamberger Feuerwehr bereitet derweil eine weitere Schulturnhalle als Notunterkunft mit 200 Betten vor.

Zum Artikel: Oberfrankens Hilfsaktionen zur Ukraine im Überblick

Bamberg: Dreistufenmodell zur Unterbringung von Flüchtlingen

Die Unterbringung der Hilfesuchenden erfolge in Bamberg nach einem Dreistufenmodell, so Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne). Zuerst würden die Flüchtlinge in Sporthallen untergebracht, auf Corona getestet und registriert. Dort würden auch die Grundbedürfnisse der Menschen gestillt.

In Stufe zwei sollen die Menschen in weniger als 24 Stunden in andere Unterkünfte wie zum Beispiel Hotels weiterverlegt werden. Dort gebe es längere Gespräche um beispielsweise zu klären, ob die Geflüchteten in Bamberg bleiben möchten. Danach würden die Menschen im dritten Schritt dann in private Unterkünfte und städtische Wohnungen weitervermittelt werden, wo sie längerfristig bleiben könnten.

Landkreis Bamberg unterstützt polnischen Partnerlandkreis