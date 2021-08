Bamberg: Ruhige Nacht nach Sperrung der Unteren Brücke

Als "problemloser als erwartet" hat die Polizei in Bamberg die erste Nacht nach der Sperrung der Unteren Brücke bezeichnet. Zwar hätten sich am Freitagabend um 20.00 Uhr, also zum Beginn der Sperrzeit, noch einige Menschen auf der Brücke aufgehalten. Diese wären den Weisungen der Polizeibeamten, die Brücke zu verlassen, aber ohne Widerworte gefolgt.

Polizei: "Ein normaler Freitagabend"

Auch sonst sei es in Bamberg aus polizeilicher Sicht "ein normaler Freitagabend" gewesen, heißt es aus der Dienststelle Bamberg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: Die Beamten konnten weder eine bemerkenswerte Zunahme der Feiernden an anderen Orten in Bamberg feststellen noch seien überdurchschnittlich viele Beschwerden aufgrund lautstarker Partys in privaten Räumlichkeiten eingegangen.

Zu viel Lärm und Müll auf der Unteren Brücke

Der Feriensenat des Bamberger Stadtrats hatte am Donnerstag beschlossen, die Untere Brücke von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag jeweils von 20.00 bis 5.00 Uhr zu sperren. Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass sich auf der Brücke eine regelrechte "Partyszene" etabliert hatte, die an den Wochenenden auch Publikum von außerhalb angezogen habe. Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) begründete die Sperrung nun damit, "dass sich die Lärmentwicklung und die Verunreinigungen in den letzten Wochen sogar noch verschlimmert" hätten.

Regelung gilt vorerst bis Mitte September

Zwischenzeitlich war erwogen worden, den ausufernden Partys durch eine geordnete Bewirtung auf der Unteren Brücke beizukommen. Der Feriensenat erachtete aber die von zwei Gastronomen bei der Stadt eingereichten Konzepte als nicht ausreichend und beschloss die Sperrung. Diese Regelung gilt probeweise bis zum 12. September. Am 29. September soll schließlich der Stadtrat in seiner nächsten regulären Sitzung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Stadt Bamberg will alternative Treffpunkte schaffen

Für das Jahr 2022 sollen nach dem Wunsch von Oberbürgermeister Starke zudem alternative Treffpunkte geschaffen werden, an denen sich junge Menschen in den Abendstunden treffen können. Angedacht seien Open-Air-Discos, Kulturveranstaltungen und Bühnen-Events auf freien Flächen "ohne Konfliktpotenzial", so Starke.