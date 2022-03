Bamberg: Protest gegen Biergarten auf der Unteren Brücke

Die Junge Initiative Bamberg (JIBA) fordert Flächen für Jugendliche in der Bamberger Innenstadt. Sie wendet sich damit gegen eine Bestuhlung und gastronomische Bewirtschaftung auf der Unteren Brücke. Bereits in der Vergangenheit positionierten sich Jugendorganisationen gegen das Projekt .

"Junge Menschen gezielt vertrieben"

Es müsse ein öffentlicher Raum geschaffen werden, an dem sich junge Menschen ohne Konsumzwang treffen könnten, so die JIBA in einer Pressemitteilung. Ein Biergarten auf der Unteren Brücke würde junge Menschen gezielt aus einem zentralen Punkt der Innenstadt vertreiben. Zudem sorge die Bestuhlung für eine mangelnde Durchlässigkeit für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen , so die Initiative.

Die JIBA fordert die Stadt in einer Pressemitteilung auf, Orte für junge Menschen zu schaffen, die zentral liegen, mit kostenlosen Toiletten ausgestattet sind und Sitzgelegenheiten aufweisen. Die Junge Initiative Bamberg besteht aus Jusos, Grüner Jugend, Linksjugend sowie der Piratenpartei. Die JIBA hat sich vor Kurzem gegründet, um jungen Menschen in der Stadt eine stärkere Stimme zu geben. Sie versteht sich als überparteilich.

Ab 16. April: Biergarten auf der Unteren Brücke

Im Stadtrat wird am Mittwoch ein Gastronom sein Konzept für die gastronomische Bewirtschaftung der Unteren Brücke vorstellen. Vorgesehen ist ein Freischankflächenbetrieb ab dem 16. April. Die Brücke soll dabei beidseitig bewirtschaftet werden.

Zwischen der Bestuhlung ist eine Mindestbreite von 3,50 Meter für Rettungsdienste und Fahrradfahrer vorgesehen. Zudem ist eine mobile WC-Anlage geplant. Es hatte bei der Ausschreibung der Bewirtschaftung der Unteren Brücke in Bamberg nur einen Bewerber gegeben.

Früherer Hotspot in Bamberg