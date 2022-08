Bamberg: Polizei klärt über Enkeltrick und Schockanrufe auf

Sie rufen bei Seniorinnen und Senioren an, geben sich als ihre Enkel in einer Notsituation aus und verlangen Geld. Mit solchen Schockanrufen haben die Betrüger oft Erfolg. In der Bamberger Innenstadt hat die Polizei am Dienstag Seniorinnen und Senioren über solche Telefonanrufe aufgeklärt. Die Infoveranstaltung unter dem Motto "Coffee with a Cop" wird am Mittwoch fortgesetzt.

In vier Monaten mit Schockanrufen 515.000 Euro ergaunert

Wie die Polizei mitteilt, wolle sie mit dem Aktionstag verhindern, dass sich Betrüger mit dreisten Maschen hohe Summen ergaunern. Die Fallzahlen steigen laut Kriminalpolizei Bamberg kontinuierlich an. Allein von Januar bis April 2022 wurden 35 Senioren in Bamberg dazu gebracht Geld, an Betrüger zu überweisen, so Daniel Greiner von der Kriminalpolizei Bamberg. Der Schaden lag allein in diesen vier Monaten bei 515.000 Euro.

Aufklärung unter dem Hashtag "Nicht mit meiner Oma"

Der Graubereich sei jedoch noch viel höher, so der Kriminalpolizist weiter. Denn nicht alle betrogenen Senioren würden sich bei der Polizei melden. Häufig würden sich die Betrüger als Polizisten ausgeben oder unter der Nummer 110 anrufen. Wenn man einen zweifelhaften Anruf erhält, sollte man gleich auflegen und die Polizei alarmieren, rät Jan Kapitz, Polizeioberkommissar der Polizei Bamberg Stadt. Die Polizei würde nie unter der Nummer 110 anrufen, so Kapitz weiter. Unter dem Hashtag "Nicht mit meiner Oma“ soll bundesweit auch in den sozialen Medien die Aufklärung vorangetrieben werden.