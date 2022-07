Bamberg: Polizei erwischt Fahrraddiebe beim Einladen der Beute

Die zivile Fahndungsgruppe der Verkehrspolizei Bamberg hat am Dienstagmorgen vier mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollten die 20, 23, 42 und 46 Jahre alten Männer gerade sieben Fahrräder in einen Transporter einladen, als die Beamten sie kontrollierten.

Schlösser aufgebrochen: Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls

Teilweise seien an den Rädern die Schlösser aufgebrochen gewesen, entsprechendes Werkzeug sei sowohl bei den Männern, als auch im Transporter gefunden worden, so die Polizei. Werkzeug und Beute wurden sichergestellt. Laut Polizei sollen die Diebstähle in der Nacht auf Dienstag stattgefunden haben – Anzeigen hatte es noch keine gegeben. Bisher konnten drei Fahrradbesitzer ausfindig gemacht werden, deren Räder aus Vorgärten entwendet worden waren. Bei den restlichen Rädern sei noch unklar, ob und wo sie gestohlen wurden, heißt es weiter.

Da die vier Männer einen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie nach der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahrraddiebstahls wieder entlassen.