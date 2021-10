Bamberg plant zentralen Weihnachtsmarkt

In Bayreuth soll der diesjährige Christkindlesmarkt verlängert werden, nun hat auch die Stadt Bamberg verkündet, dass es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Maxplatz geben soll. Das sei das erklärte Ziel von Verwaltung, Marktkaufleuten, Schaustellern und Stadtmarketing. "Wir wollen, dass in diesem Jahr ein Weihnachtmarkt stattfindet", wird Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

3G-Regel auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt

Die Entscheidung sei aber immer abhängig vom Pandemiegeschehen und dem jeweils geltenden Rechtsrahmen. Nach Möglichkeit soll es wieder einen zentralen Veranstaltungsort geben, weil man an die Tradition der früheren Jahre anknüpfen wolle. Klar sei dabei, dass Corona-bedingte Regelungen unumgänglich seien. So soll bei allen gastronomischen Angeboten, also insbesondere Glühweinständen und kulinarischen Angeboten mit Aufenthaltsmöglichkeit, konsequent die 3G-Regel zur Anwendung kommen.