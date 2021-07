Bamberg: Personalsenat beschließt Konsequenzen aus Boni-Affäre

Die Frage steht im Raum, ob Angestellte oder Beamte der Stadt Bamberg damals gewährte Überstundenpauschalen zurückzahlen müssen. Am Donnerstag vergangener Woche wurde in einer nicht-öffentlichen Sitzung das vorläufiges Ergebnis eines Gutachtens einer Düsseldorfer Kanzlei vorgestellt. Sie hat von der Stadt den Auftrag, den Prüfbericht des Bayerischen Kommunalen Prüfverbandes (BKPV) aufzuarbeiten und Konsequenzen aufzuzeigen. Am Dienstag berät nun der Personalsenat über den Sachstand und wie weiter vorgegangen werden müsse.

Bamberg: Personalsenat will Beschlüsse fassen

Der Personalsenat besteht aus dem Vorsitzenden und damit Oberbürgermeister Andreas Starke sowie zwölf Stadtratsmitgliedern. Jetzt geht es darum, was für Folgen aus dem seit Monaten vorliegenden Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfverbandes gezogen werden müssen. Auf BR24-Anfrage erklärt Karin Einwag, die als Sprecherin Die Grünen im Personalsenat vertritt, dass Änderungen im Personalreferat nicht ausgeschlossen seien. "Es ist notwendig, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Es darf kein populistischer Schnellschuss werden, damit so etwas in Zukunft vermieden wird." Mittlerweile wurde zudem ein Projektstab für die Umsetzung des Gutachtens eingerichtet. Er bestehe, so die Stadt Bamberg, aus Mitarbeitern der Personalverwaltung und der Rechtsabteilung.

Anwaltskanzlei und BKPV fassen zusammen

In einer Pressemitteilung haben der Rechnungsprüfungsausschuss und die Stadt Bamberg in der vergangenen Woche über das vorläufige Ergebnis eines Gutachtens der Kanzlei Gleiss Lutz informiert. Die Düsseldorfer Kanzlei war von der Stadt beauftragt worden, die Beanstandungen des BKPV zu untersuchen. Das endgültige Ergebnis soll in zwei bis drei Wochen vorgelegt werden.

Im Einzelnen ging es im vorläufigen Gutachten um die Zahlung von Boni an Beamte und Angestellte der Stadt in Höhe von rund einer halben Million Euro, die pauschal und oft ohne zeitlichen Nachweis gezahlt wurden. Hier sollte durch die Kanzlei geprüft werden, ob Rückforderungsansprüche der Stadt Bamberg geltend gemacht werden können. Aber nicht nur gegen die, die Boni-Zahlungen erhalten, sondern auch gegen die, die sie genehmigt haben.

Leistungen bei Angestellten sind weitgehend zulässig

"Leistungen an Angestellte sind auch übertariflich zulässig, daher scheiden Rückforderungsansprüche in der Regel aus", stellt die Düsseldorfer Kanzlei fest. Darunter fielen eben auch Überstundenpauschalen oder Prämien bei Angestellten. Lediglich in einem Fall könne ein Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden. In einigen Fällen müsse nun aber weiter geprüft werden, ob die, die solche Leistungen gewährt haben, rechtskonform gehandelt hätten. Es fehlten Dokumentationen, aber auch Begründungen für die höheren Zahlungen. In den nächsten Wochen sollen Anhörungen dieser "Entscheider" stattfinden, um zu ermitteln, "ob und in welchen Fällen Schadenersatz geltend gemacht werden kann", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Gezahlte Leistungen an Beamte noch nicht verjährt

Ganz anders sieht es bei den Mehrzahlungen an Beamte aus. Diese Extra-Leistungen der Stadt "führen in der überwiegenden Zahl der untersuchten Fälle zur Rechtswidrigkeit von gewährten Leistungen in Bezug auf pauschale Mehrarbeitsvergütung, Auszahlungen von Zeitguthaben zu Dienstende oder pauschalierten Aufwandsentschädigungen". Die Kanzlei kommt zum Schluss, dass das Bayerische Besoldungsgesetz hier keine grundsätzlichen Verjährungs- oder Verwirkungszeiträume vorsieht.

"Zu der konkreten Summe etwaiger Rückforderungs- und Regressansprüche kann vor der Übergabe des Gutachtens und den rechtlich notwendigen Anhörungen der Mitarbeiter derzeit keine Aussage getroffen werden", heißt es dazu auch von der Stadt Bamberg.

Reaktion des Personalrats

Nicht überrascht von den Erkenntnissen der Düsseldorfer Anwaltskanzlei zeigt sich der Personalrat der Stadtverwaltung. Schon nach Bekanntwerden der Ergebnisse des Kommunalen Prüfungsverbandes kritisierte er, dass der Personalrat von vielen Maßnahmen nichts wusste und nicht involviert war. Mittlerweile habe es Gespräche mit Oberbürgermeister Andreas Starke gegeben, der die Personalvertretung nun stärker informieren will. Trotz allem: "Der Vertrauensverlust der Beschäftigten in die Spitze der Verwaltung ist mittlerweile groß, übrigens auch bei den Empfängern der mutmaßlich unzulässigen Zahlungen", äußert der Personalrat Helmut Regus. Die Empfänger solcher Pauschalen, die nun durch den Prüfungsverband kritisiert wurden, gingen schließlich immer davon aus, dass rechtlich alles einwandfrei laufe.

Am Dienstag finden die Personalratswahlen für die rund 1.500 Beschäftigten der Stadt Bamberg statt, erstmals als reine Briefwahl. Allein für den Gesamtpersonalrat gibt es 42 Bewerber. Der Ausgang ist spannend, denn derzeit sind auch Vertreter im Amt, die ebenfalls umstrittene Zahlungen oder Prämien erhalten haben sollen.

Anwaltskanzlei ist international bekannt

Die Kanzlei, die die Stadt Bamberg mit dem Gutachten zum Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes beauftragt hat, ist eine der ganz großen in Deutschland. Als der VW-Aufsichtsrat im März beschlossen hatte, Schadenersatz wegen Verletzung aktienrechtlicher Sorgfaltspflichten unter anderem vom früheren VW-Vorstandschef Martin Winterkorn und dem Ex-Audi-Chef Rupert Stadler zu fordern, erstellte die Sozietät Gleiss Lutz das Gutachten für die Regressforderungen. Auch im Wirecard-Fall spielt die Rechtsanwaltskanzlei eine Rolle. Sie befragten unter anderem die ehemalige Chefjuristin des Skandal-Konzerns. Im Prozess um ein LKW-Kartell vertrat sie Daimler.

Die Kanzlei aus Düsseldorf mit Dependancen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart und Brüssel gehört zu den Top-10-Kanzleien in Deutschland. Sie beschäftigt laut dem Juve-Report im Geschäftsjahr 2017/2018 - 300 Rechtsanwälte.