Bamberg: Oberbürgermeister Starke akzeptiert Strafbefehl

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat einen Strafbefehl des Amtsgerichts Hof wegen Untreue akzeptiert. Wie er jetzt per Stadtverwaltung am Dienstag mitteile, sei es eine seiner schwersten Entscheidungen in den 16 Jahren als Oberbürgermeister der Stadt Bamberg gewesen, den Strafbefehl anzunehmen. Seine Rechtsanwältin habe ihm geraten, dagegen vorzugehen, so Starke.

Bamberger Boni-Affäre: Strafbefehle akzeptiert

Dem Wohl der Stadt sei "am meisten gedient, wenn das Verfahren beendet wird", so der Rathauschef. Außerdem wolle er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung zusätzliche Belastungen ersparen. Auch zwei städtische Referenten und der frühere Leiter des Personalamtes legten laut Mitteilung keine Rechtsmittel ein. Diese drei Personen hatten ebenfalls einen Strafbefehl erhalten.

Ende Juli hatte das Amtsgericht Hof auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof gegen den Bamberger Oberbürgermeister und drei Mitarbeitern des Rathauses Geldstrafen in Höhe von 9.000 bis 24.000 Euro verhängt.

Untreue zum Nachteil der Stadt Bamberg

Die Strafverfolger stützten sich auf einen Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes, der von 2011 bis 2017 unter anderem Zahlungen der Stadt Bamberg in Form von Überstundenpauschalen, Prämien und Zeitzuschlägen an städtische Bedienstete beanstandete, ohne dass diese Personen Leistungsnachweise erbringen mussten. Staatsanwaltschaft und Amtsgericht sahen darin den Tatbestand der Untreue zum Nachteil der Stadt erfüllt.

Starke: Niemand wollte der Stadt einen Schaden zufügen

Oberbürgermeister Starke wiederholte laut Mitteilung seine Auffassung, "dass im Verwaltungshandeln auch Fehler gemacht wurden." Andererseits habe niemand die Absicht gehabt, der Stadt einen Schaden zuzufügen. Der Rathauschef hält fest, "dass den finanziellen Leistungen eine außergewöhnliche Mehrarbeit gegenüberstand."

Auch die Staatsanwaltschaft habe anerkannt, dass die überwiegende Anzahl der kommunalen Bediensteten "überobligatorische Leistungen erbracht haben", so Starke. Letztlich habe die Stadt von dieser hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden profitiert, so der OB weiter.

Bamberg: Verwaltungsreform angekündigt

Um sicherzustellen, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen könnten, kündigte das Stadtoberhaupt eine Verwaltungsreform an. Er werde dem Stadtrat vorschlagen, einen Wechsel an der Spitze des Personalreferats zu vollziehen. Künftig soll der Personalbereich von "anderen Köpfen" geleitet werden.

Nach der Sommerpause sollen die erforderlichen Beschlüsse im Stadtrat beraten und getroffen werden. Fest stehe bereits, dass das Amt für Personal und Organisation ab Herbst 2022 eine neue Führung erhalte. Der Personalrat unterstütze die Vorschläge des Oberbürgermeisters.

Personalentwicklung soll aktiv vorangebracht werden

Zudem soll der Fachbereich Recht neu strukturiert werden, um den wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden. Auch damit werde sich der Stadtrat nach der Sommerpause befassen.

"Im Personalbereich ist es unser Anspruch, einwandfrei und vorausschauend zu handeln. Wir müssen dem Fachkräftemangel begegnen und die Personalentwicklung aktiv voranbringen", betonte der Rathauschef in der Mitteilung vom Dienstag.