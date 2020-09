vor 20 Minuten

Bamberg: Neues "Triales Studium" für junge Handwerker

Die Fachhochschule des Mittelstandes in Bamberg bietet künftig ein "Triales Studium" im Handwerk. Es vereint die beruflich-praktische mit einer akademischen Ausbildung und soll helfen, die Lücke an Führungskräften in Handwerksbetrieben zu schließen.