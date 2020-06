Bamberg: Nach Messerstich in Haft

Durch einen Messerstich hat ein 21-Jähriger am Mittwoch (03.06.20) während eines Streits in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bamberg schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 33-Jähriger als Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Ermittlungsrichter erließ gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl.

Tiefe Stichverletzung am Oberkörper

In der Nacht zum Mittwoch geriet der 33-jährige Marokkaner mit seinem jüngeren Landsmann in einen Streit. Hierbei erlitt der 21-Jährige eine tiefe Stichverletzung am Oberkörper. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige befindet sich wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.