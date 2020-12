Bamberg: Mobile Teams beginnen mit Corona-Impfungen

In Bamberg haben zwei Impfteams mit den Corona-Impfungen begonnen. Ein Seniorenheim in der Stadt und eine Pflegeeinrichtung im Landkreis seien von jeweils einem Impfteam besucht worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Bamberg. In den meisten anderen oberfränkischen Impfzentren konnte noch nicht mit dem Impfen begonnen werden, es gab offenbar eine Panne in der Kühlkette des Impfstoffes.

Impfstart in Alten- und Pflegeheimen

Susanne Paulmann, Leiterin des Gesundheitsamtes, wies darauf hin, dass in der Anfangsphase der Impfstoff noch nicht flächendeckend für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen könne: "Aufgrund der aktuell noch begrenzten Menge an Impfstoff liegt unser Hauptaugenmerk im Moment auf den Alten- und Pflegeheimen, wo viele Menschen im hohen Alter nahe beieinander leben und arbeiten. Diese Gruppen werden bei vorliegendem Einverständnis zuerst geimpft – sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeheimen. Kliniken und Krankenhäuser, Notfall- und Intensivstationen, Dialysezentren folgen unmittelbar und dann parallel zu den Heimen. Die alleinlebenden, über 80-Jährigen kommen als Nächste dran."

Mobile Impfteams mit Polizeischutz

Die mobilen Impfteams, die immer von einem Polizeiteam begleitet werden, seien jeweils doppelt besetzt mit zwei Ärzten bzw. Ärztinnen, zwei medizinischen Fachangestellten und zwei Verwaltungskräften, heißt es weiter. Auf diese Weise könnten in Pflegeeinrichtungen sowohl die mobilen Bewohnerinnen und Bewohner, Pflegekräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem eigens dafür vorbereiteten Impfzimmer aufgeklärt und geimpft werden, als auch parallel Bewohnerinnen und Bewohner in den Zimmern.

80-Jährige werden in der zweite Januarhälfte informiert

In der zweiten Januarhälfte sollen in Stadt und Landkreis alle über 80-Jährigen, die gemäß der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums ebenfalls zur Impfgruppe der höchsten Priorität gehörten, per Brief über ihren Impfstart und die Modalitäten der Anmeldung im Impfzentrum informieren werden.

Regelmäßige Impfstof-Lieferungen ab Januar

Staatsministerin Huml hatte angekündigt, dass am Montag (28.12.20) und Mittwoch (30.12.20) weitere 205.000 Impfdosen für die Impfzentren in Bayern geliefert würden. Im Januar würde dann regelmäßig Impfstoff des Herstellers Biontech-Pfizer an die Impfverteilzentren gehen. Bei diesem Impfstoff sei eine zweite Impfung im Abstand von rund 21 Tagen erforderlich, um den vollständigen Impfschutz zu erreichen. Die Impfdosen für den zweiten Impftermin würden in der Anfangsphase von den ersten Lieferungen zurückbehalten und zentral gelagert und gesichert, heißt es weiter.