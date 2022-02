Bamberg: Menschenkette gegen Verschwörungstheorien

In Bamberg soll am Montag eine Menschenkette gegen Fehlinformationen, Verschwörungsmythen und rechte Hetze in der Bamberger Innenstadt stattfinden. Das Bündnis "Buntes Bamberg" und das Antifaschistische Bündnis gegen Verschwörungsmythen rufen zu der Aktion auf. Um 17.30 Uhr soll die Kette am Bamberger Gabelmann starten, zusammen mit der Mahnwache Bamberg. In Bayreuth sind die Gegendemonstrationen wegen der hohen Inzidenzwerte abgesagt worden .

Menschenkette gegen Falschinformation und Verschwörungsmythen

Falschinformationen und Verschwörungsmythen, wie sie derzeit bei den wöchentlichen Demonstrationen in Bamberg und im Umland gegen die Corona-Maßnahmen verbreitet würden, könnten keine Grundlage für eine freiheitliche Gesellschaftsordnung sein, so Organisatorin Mirjam Elsel. Mit Impfskepsis und Kritik an den Corona-Maßnahmen hätten die Proteste in Bamberg nichts mehr zu tun. Ab 18.00 findet in Bamberg auch wieder eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen statt, bei der die Demonstranten durch die Stadt ziehen.

Demonstrationszüge sorgen für Verkehrsbehinderungen

In der Bamberger Innenstadt muss am späten Nachmittag deshalb mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Aufgrund der Demonstrationszüge sind zwischen 17.00 und 21.00 Uhr Straßen rund um die Innenstadt zeitweise gesperrt. Die Menschenkette soll zum Beispiel von der Kettenbrücke über die Obere Königsstraße bis zur Luitpoldstraße verlaufen. Verkehrsteilnehmern wird geraten, die Innenstadt in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren. Von den Verkehrsbehinderungen sind auch die Busse des ÖPNV betroffen. Es kann auf allen Linien zu Verspätungen kommen.

Diese Bündnisse organisieren die Menschenkette

Das Antifaschistische Bündnis ist ein Zusammenschluss studentischer Gruppen. Das Bündnis "Buntes Bamberg" ist ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen und Einzelpersonen.