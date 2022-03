Artikel mit Audio-Inhalten

Bamberg meldet die wenigsten Verkehrsunfälle seit zehn Jahren

In Bamberg haben sich 2021 so wenig Unfälle wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren ereignet. Tödlich verunglückt ist in der Stadt im letzten Jahr niemand. Die Zahl an alkoholisierten Verkehrsteilnehmern ist indes angestiegen.