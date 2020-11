Bamberg: Mann verletzt Ehefrau mit Hammer schwer

In Bamberg hat ein 73 Jahre alter Mann seine Ehefrau mit einem Hammer schwer verletzt. Wie die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg mitteilen, wurde der Mann noch in der Wohnung festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach Hammer-Schlag: Schwer Verletzte wählt Notruf selbst

Die 82 Jahre alte Frau hatte den Notruf gewählt, weil ihr Ehemann ihr mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen habe. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Ihren Ehemann, der die Tat offenbar wegen "Problemen im persönlichen Bereich" begangen hatte, wurde vorläufig festgenommen, heißt es weiter.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen und Spurensicherung übernommen. Am Dienstagmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den 73-jährigen Beschuldigten wegen versuchten Totschlags. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.