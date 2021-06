Bamberg: Lüpertz-Fenster lassen Kirche St. Elisabeth erstrahlen

"Eine Predigt in Glas": Dieses Motto tragen die Künstlerfenster von Markus Lüpertz in der Bamberger Kirche St. Elisabeth, wo nun weitere vier Exemplare eingeweiht worden sind. Insgesamt sollen einmal acht Fenster in der Kirche St. Elisabeth leuchte.

Spenden ermöglichen Einbau von Lüpertz-Fenstern

Die Fenster sollen eine Glaubensverkündigung verkörpern, die ein soziales Evangelium in die Gesellschaft hineintragen möchte, heißt es auf einer Tafel vor dem Gotteshaus. Bis zu 700 Gläser wurden für den bunten Schmuck einzeln eingefasst und in einem Fenster zusammengesetzt. Lüpertz hat in dem Kunstwerk der zeitgenössischen Glasmalerei einen Zyklus von acht raumhohen Fenstern entworfen. Nach den Vorgaben der Gemeinde St. Elisabeth werden dabei Szenen aus dem Leben der Heiligen Elisabeth in Verbindung mit den im Matthäusevangelium erwähnten sieben Barmherzigkeiten dargestellt.

Aufgrund spontaner Spendenbereitschaft der Bevölkerung konnten die beiden ersten Fenster im vergangenen Jahr fertiggestellt werden.

Suche nach Sponsoren für weitere Bamberger Glasfenster

Zwei Fenster stehen in der Kirche St. Elisabeth jetzt also noch zur Realisierung an. Wann das Kunstprojekt endgültig abgeschlossen sein wird, steht noch nicht fest. Die Suche nach Unterstützern und Sponsoren gehe weiter, so die "Initiative Glasfenster Markus Lüpertz". Vor knapp sechs Jahren hatte Lüpertz seine Entwürfe für die Fenster einer Bamberger Kirche erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Markus Lüpertz: Der Künstlerfreund von Altkanzler Schröder

Die Glasfenster des 1941 in Böhmen geborenen Lüpertz sind nicht nur in Bamberg zu sehen. Zuletzt hatte der Künstler die Ulrichskirche in Regensburg mitgestaltet. Nach langem Streit ist Ende des vergangenen Jahres auch in der Marktkirche in Hannover ein Lüpertz-Werk eingebaut worden. Zuvor hatte Altkanzler Gerhard Schröder rund 100.000 Euro gespendet, damit sein Künstlerfreund Lüpertz das 13 Meter hohe Fenster in der niedersächsischen Hauptstadt einbauen konnte.